ООН оказывает поддержку Туркменистану в обеспечении экономической устойчивости и роста

БАКУ /Trend/ - В Ахшабаде прошла презентация Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между правительством Туркменистана и ООН на 2021-2025 годы, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на МИД Туркменистана.



Рамочная программа предусматривает взаимодействие по различным направлениям, таким как: поддержание экономической стабильности и роста, совершенствование системы здравоохранения, сохранение экологического баланса. Было отмечено, что упор в ней делается на достижение Целей устойчивого развития ООН. В реализации Программы подразумевается участие большего количества агентств ООН, в чем действующей. В документе выражается совместное и взаимное стремление к развитию процветающего, инклюзивного и устойчивого Туркменистана.

На мероприятии состоялось подписание Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между правительством Туркменистана и ООН на 2021-2025 годы.

Отметим, что в мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств Туркменистана, включая Меджлис, министерства иностранных дел, экономики и финансов, здравоохранения и медицинской промышленности, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, руководители и представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, общественных организаций, местные и зарубежные журналисты.



Напомним, что Туркменистан был принят в членство ООН в 1992 году.