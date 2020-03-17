Выставка Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана в Ахшабаде объявлена открытой

БАКУ/Trend/ - Сегодня в выставочном зале Торгово-промышленной палаты Турменистана открылась экспозиция Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Туркменистана "Туркменпортал".

Выставка продлится еще два дня. Она совпадает с 12-летием создания СППТ, а также посвящена достижениям частного сектора экономики.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обратился к участникам форума. Он выделил роль частного сектора в диверсификации национальной экономики, в инновационном развитии всех отраслей и регионов страны, создании современных импортозамещающих производств, укреплении экспортного потенциала.

Также глава государства заявил, что эта выставка будет иметь важное значение в развитии отечественной сферы бизнеса.

Там участвуют как лидирующие конкурентоспособные на внутреннем рынке, так и молодые, но активно продвигающиеся, компании. На выставке будут свыше 200 экспертов, которые являются членами СППТ.

Такие местные компании как Ak penjere, Maksatly genish, Deryaplastik, Turkmenshohle, Rowshen ayakgap, Yelken, Aybolek, Awtoyoly, Abadan haly, Bereketli Hasar, Muhammet Вalkan, Ak toprak и другие представят свои стенды на выставке.

Отметим, что СППТ, основанная в марте 2008 года в Ашхабаде, - это общественная организация, которая объединяет промышленников и предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе частной формы собственности. Союз призван выражать и защищать права и законные интересы своих членов.