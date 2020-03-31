Туркменистан обеспечивают высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане поставлена цель обеспечить страну высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Туркменистана «Туркменпортал».

Для развивающейся экономики Туркменистана требуются высококвалифицированные инженерно-технические кадры, именно поэтому образование является одной из актуальных задач, обозначенных Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Техническая база и технологии в Туркменистане совершенствуются, что приводит к качественному и быстрому поисков и разведки новых залежей нефти и газа, эксплуатация месторождений, переработка углеводородов.

В корне изменилось и содержание классических профессий этой отрасли – геологов, геофизиков, буровиков, нефтяников и газовиков, нефтехимиков.



В стране введены в строй производственные комплексы – на Туркменбашинском и Сейидинском нефтеперерабатывающих заводах, полимерный завод в Киянлы, завод по производству синтетического бензина из природного газа в Ахалском велаяте.

Следовательно, возрастает и потребность в высококвалификационных кадрах, которые обладают глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками, способных решать самые сложные производственные задачи.

Отметим, что в Туркменистане осуществляют работы по модернизации системы высшего образования, внедрению в неё современных форм и технологий обучения специалистов.