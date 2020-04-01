В Туркменистане проводятся меры по предотвращению проникновения в страну коронавирусной инфекции

БАКУ /Trend/ - На сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend в среду со ссылкой на «Туркменпортал».

Сообщается, что проводятся все необходимые меры для предотвращения проникновения коронавирусной инфекции в страну.

Все профилактические меры, а также меры по повышению квалификации специалистов и усилению санитарно-эпидемиологического надзора были рассмотрены в ходе заседаний Чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии.

В целях профилактики проводится контроль над лицами, приезжающими из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. В приграничных районах усилен контроль в санитарно-карантинных пунктах и областных санитарно-эпидемиологических службах. Температура измеряется у всех, кто проходит через пункты въезда. В случае выявления температуры, этих лиц изолируют, взяв мазки из носа и зева для вирусологического исследования на COVID-19. В Туркменистане есть специализированные медицинские учреждения, где лечат изолированных на карантин людей.

Пополняются все необходимые для лечения запасы медицинских препаратов и средств индивидуальной защиты, проверяется работа термосканеров, проводятся семинары для медицинского персонала, закупаются тест-системы для диагностики COVID-19. Диагностика проводится в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья и питания, а также во всех велаятах на базе велаятских СЭС. Проводятся разъяснительные работы среди граждан в связи с необходимостью тщательного соблюдения правил гигиены и санитарии.