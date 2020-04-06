В Туркменистане при необходимости будут введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана дал указания в случае необходимости ввести ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на «Туркменпортал».

На заседании Кабинета министров Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что с момента известия о вспышке в Китае коронавируса, в Туркменистане были предприняты все необходимые меры по предотвращению проникновения инфекции в страну.

Президент отметил, что воздушное сообщение со странами, неблагополучными по коронавирусу, ограничено, на границах установлен санитарно-карантинный надзор, используются тепловизоры. Студенты, находящиеся за границей, возвращаются в Туркменистан. Въезд в страну иностранцев приостановлен.

Глава государства добавил, что все применяемые страной меры направлены на сохранение здоровья граждан.

Отметим, что вспышка коронавируса была выявлена в Китае в конце декабря прошлого года. На сегодня в Туркменистане не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.