БАКУ/Trend/ - Туркменистан и США проводят совместную работу против распространения коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на посольство США в Туркменистане.

Посольство США при содействии Туркменистана вернуло своих граждан в штат Вашингтон, округ Колумбия, организовав чартерные рейсы.

Посол США в Туркменистане Мэттью Климоу сказал, что США ценят административную и координационную поддержку президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

"Туркменистан способствовал безопасной репатриации американских граждан", - добавил посол.

Со своей стороны США выделили Туркменистану 920 тысяч долларов в виде медицинской помощи, подготовке лабораторных систем, эпидемиологического надзора и так далее.

Стоит отметить, что в течении последних 20 лет США выделили Туркменистану более 201 миллиона долларов экономической поддержки, около 21 миллиона долларов - здравоохранению страны.

США предоставляют инвестиции во всем мире в размере почти 274 миллионов долларов для оказания чрезвычайной медицинской и гуманитарной помощи, а также для поддержки нуждающихся стран.