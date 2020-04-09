Президент Туркменистана дал ряд указаний по предотвращению проникновения коронавируса в страну

БАКУ/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего совещания с участием заместителя председателя Кабинета министров Пурли Агамырадова и министра образования Мамедмурада Гелдиныязова, дал ряд указаний по предотвращению проникновения коронавируса в страну, сообщает Trend со ссылкой на газету «Золотой век».

Он распорядился проанализировать состояние здоровья всех граждан Туркменистана и организовать профилактические медицинские исследования, также приложить максимум усилий по выявлению в стране случаев заражения коронавирусом. В связи с этим будут созданы специальные группы медицинских работников. По словам главы государства, начать работу следует с детских садов, средних и высших учебных заведений.

Президент акцентировал свое внимание о необходимости просвещения подрастающего поколения о важности соблюдения санитарно-гигиенических норм и принципов здорового образа жизни.

Бердымухамедов сказал, что для укрепления здоровья молодежи необходимо привить им любовь к спорту.

Вспышка нового вида коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Коронавирус распространился на большинство стран мира и был признан ВОЗ пандемией. На сегодняшний день во всем мире зафиксированы 1 484 811 случаев заражения, 329 876 выздоровевших и 88 538 летальных исходов.

Согласно официальным сообщениям, случаи заболевания коронавирусом в Туркменистане не зафиксированы.