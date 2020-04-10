Меджлис Туркменистана анализирует предложения граждан страны

БАКУ/Trend/ - Меджлис (парламент) Туркменистана начал анализировать предложения граждан страны, политических партий, коллективов предприятий и учреждений, а также общественных организаций и органов местной власти, сообщает Trend со ссылкой на газету «Золотой Век».

Отметим, что состоялось заседание рабочей группы Конституционной комиссии Туркменистана в Меджлисе страны, где особое внимание было уделено положительному зарубежному опыту в области совершенствования Конституции страны. В связи с этим президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил усовершенствовать Конституцию. Данное предложение было единогласно одобрено собравшимися.

Сообщается, что закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» опубликован в средствах массовой информации, чтобы полностью учесть мнение граждан.

В состав рабочей группы входят депутаты национального парламента, представители министерств и отраслевых ведомств, правоохранительных органов, политических партий, общественных объединений, учёные, а также эксперты Института государства, права и демократии.

Все вышеперечисленные представители рабочей группы регулярно проверяют поступившие от граждан предложения о законе «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана».