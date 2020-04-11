БАКУ /Trend/ - В Туркменистане проведут цифровую выставку экспортоориентированных товаров, сообщает Trend со ссылкой на государственное информагентство Туркменистана.



На этой экспозиции будут представлены электронные данные о предприятиях, организациях, товарах и услугах экспортной продукции Туркменистана. Таким образов, у пользователей будет неограниченный по времени и месту доступ к информации о товарах Туркменистана. Такой формат позволит поддержать малый и средний бизнес.



Виртуальную выставку экспортных товаров разработают в координации с Торгово-промышленной палатой Туркменистана.



О работе над данным проектом сообщил президенту Туркменистана вице-премьер Чары Гылыджов на заседании, состоявшемся 10 апреля 2020 года. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что такая работа позволит расширить список зарубежных партнеров.



Отметим, что в Туркменистане на основе современных технологий производят высококачественные текстильные изделия из натурального хлопка и тканей из шёлка, также создаются туркменские ковры ручной работы.



Президент выделил важность рекламно-информационном поддержки в данной сфере и сказал, что такая поддержка должна касаться и виртуальной выставки экспортных товаров Туркменистана.