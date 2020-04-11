Туркменистан участвовал в заседании по улучшению обстановки в бассейне Аральского моря

БАКУ/Trend/ - Туркменистан принял участие в заседании по улучшению водной и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря.



Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, 78 заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) Международного фонда спасения Арала (МФСА) прошло в формате видеоконференции 10 апреля 2020 года.

Участники обсудили меры, принятые по итогам Саммита глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала 24 августа 2018 года в городе Туркменбаши.

Также участники отметили значимость водной дипломатии, проводимой Туркменистаном.

Руководители региональных водных ассоциаций «Сырдарья» и «Амударья» зачитали отчеты по итогам использования лимитов воды на вегетационный период 2019-2020 годов по бассейнам рек Сырдарья и Амударья. Объемы водозаборов стран Центральной Азии также были обсуждены.

На 78-м заседании МКВК был принят Протокол.

В заседании приняли участие представители водохозяйственных ведомств Туркменистана, Казахстана,Таджикистана и Узбекистана. Со стороны Туркменистана приняли участие председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана.