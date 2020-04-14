БАКУ/Trend/ - В Туркменистане назначен постоянный представитель страны в отделении ООН в Найроби, программ ООН по окружающей среде и по населенным пунктам, сообщает Trend со ссылкой на государственное информационное агентство "Туркменистан Сегодня".



На пост постоянного представителя Туркменистана в отделении ООН в Найроби (UNON) (Республика Кения), Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Программы ООН по населённым пунктам (UN-HABITAT) (с резиденцией в городе Женева) назначен Халджанов Атагельды Байджанович.



Закон был принят постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.



Отметим, что Туркменистан ведет активную политику сотрудничества с международными организациями. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов потребовал развивать сотрудничество с международными организациями на 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Международной конференции, состоявшейся в Ашхабаде 14 января 2020 года.