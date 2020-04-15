БАКУ /Trend/ - Туркменистан взаимодействует с ООН в сфере экологии, в среду сообщает Trend со ссылкой на Журнал министерства обороны Туркменистана.



О том, что Туркменистан взаимодействует с ООН в вопросах экологии, свидетельствует ряд инициатив, выдвинутых президентом Туркменистана. В их числе открытие в Ашхабаде Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.



Также подписан проект «Устойчивое развитие городов в Туркменистане: Комплексное развитие зелёных городов в Ашхабаде и Авазе» между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и ПРООН. Этот проект реализуется согласно Рабочему плану на 2020 год.



Целью данного проекта является широкое использование «зелёных» технологий в строительстве, продвижение экотуризма, а также управление отходами, их переработка и использование вторсырья.



Таким образом, данный проект обеспечивает безопасность и экологическую устойчивость городов и населённых пунктов Туркменистана.



Туркменистан - одно из государств-членов ООН, которое приняло национальную стратегию по изменению климата. Она предусматривает поэтапный переход сфер производственной деятельности на параметры экологической безопасности.



Отметим, что данная стратегия была утверждена президентом Туркменистана еще в прошлом году. Благодаря этому, в стране начались работы по планированию и реагированию на климатические воздействия.