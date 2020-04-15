Президент Туркменистана дал указание учитывать любые инициативы граждан по конституционной реформе

БАКУ/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал указание учесть любую инициативу граждан, связанную с конституционной реформой, сообщает Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».



«Люди должны жить, осознавая, что их мнение всегда имеет важное значение, поэтому ни одна инициатива нашего народа не должна остаться без внимания», - сказал Бердымухамедов.

На сегодняшний день в Туркменистане проходит обсуждение Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана». В связи с этим отмечается, что принятие решений об изменении конституции проходит при участии граждан, общественных организаций и партий.



По словам Гурбангулы Бердымухамедова, проведение этой реформы обусловлено стремительно меняющейся экономической и политической ситуацией в мире, новыми требованиями времени и приверженностью страны международно-правовым нормам.



Сообщается, что граждане уделяют особое внимание происходящим в стране событиям и ключевым аспектам конституционной реформы.



Демократизация общества, обеспечение устойчивого и стабильного роста экономики, благосостояния и качества жизни населения являются результатом конституционных реформ Туркменистана.