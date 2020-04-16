БАКУ/Trend/ - Туркменистан и Украина обсудили политические отношения.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, обсуждения прошли в формате видеоконференции 15 апреля 2020 года.



Сторонами также были обсуждены важные моменты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Были рассмотрены подписанные ранее межгосударственные соглашения и договоренности.



Они отметили дружественный характер взаимоотношений двух стран. Участники конференции обратили внимание на высокий уровень сотрудничества, который был достигнут сторонами, а также подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления двусторонних отношений.



Сообщается, что в видеоконференции участвовали заместители министров иностранных дел Туркменистана и Украины.



Отметим, что протокол об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Украиной был подписан 10 октября 1992 года в Ашхабаде.