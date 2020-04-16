В Туркменистане обсудили вопрос получения статуса наблюдателя в ВТО

БАКУ/Trend/ - В Туркменистане был обсужден вопрос интенсификации процесса предоставления стране статуса наблюдателя в ВТО, сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.



Обсуждения прошли на заседании в министерстве иностранных дел Туркменистана 15 апреля 2020 года.



Были намечены необходимые меры для продолжения работы по активизации сотрудничества Туркменистана с ВТО. Отметим, что был заслушан отчет о проделанной ведомством в 2019 году работе.



ВТО подготовила обзор торгово-экономической политики Туркменистана, с которым ознакомились участники конференции. Сообщается, что в Туркменистане был учреждён специальный состав Правительственной комиссии, который должен изучать вопросы вступления страны в ВТО.

На заседании принимали участие представители министерств и государственных структур Туркменистана.



Отметим, что в Туркменистане реализуется комплекс мер по совершенствованию законодательства и упрощению процедур торговли с ориентацией на механизмы ВТО. Вступление в ВТО, главным образом, активизирует развитие именно те сферы, в которых Туркменистан является конкурентоспособным на мировых рынках. В частности, это углеводородные ресурсы.