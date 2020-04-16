Туркменистан укрепляет сотрудничество с международными организациями

БАКУ /Trend/ - Туркменистан нацелен на укрепление сотрудничества с международными организациями.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную таможенную службу Туркменистана, состоялось первое заседание Координационной комиссии по имплементации плана действий на 2020 год в здании МИД страны.

Отметим, что в соответствии с планом на 2020 год, помимо сотрудничества с международными организациями, страна также намерена улучшить отношения с мировыми экономическими и финансовыми институтами.

Заседание состоялось в рамках «Программы развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020-2025 годы».

Участниками заседания была детально раскрыта выполненная ими работа за первый квартал 2020 года, а также были рассмотрены меры по успешной реализации вышеупомянутой Программы.

Отмечается, что ими принята во внимание макроэкономическая ситуация в мире и возможность укрепления внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

Сообщается, что в заседании приняли участие руководители и представители более 30 министерств Туркменистана, включая Меджлис (парламент), а также представители частного сектора страны, так как они играют важную роль в осуществлении плана на 2020 год.