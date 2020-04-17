Международное бюро выставок поможет Туркменистану в виртуальной экспозиции экспортных товаров

БАКУ/Trend/ - Международное бюро выставок (МБВ) может предоставить помощь Туркменистану в проведении виртуальной выставки экспортных товаров и услуг.

Как сообщает Trend со ссылкой на Торгово-промышленную палату Туркменистана, между представителями министерства иностранных дел Туркменистана и генеральным секретарем МБВ Дмитрием Керкентзесом состоялась встреча в формате видеосвязи.

В ходе встречи сторонами были подчеркнуты перспективы взаимовыгодных отношений, а также выделен успех, достигнутый в рамках предыдущих договоренностей.

Сообщается, что Дмитрий Керкентзес был приглашен принять участие в работе Международной конференции «Политика нейтралитета и её роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», которая должна пройти в декабре 2020 года в Ашхабаде.

Международное бюро выставок (МБВ) основано в 1931 году с целью осуществления контроля за выполнением положений Парижской конвенции 1928 года о международных выставках «ЭКСПО» и для решения комплекса вопросов, связанных с их организацией и проведением. К участию на выставке допускаются страны, международные организации, гражданские общества и корпорации, но выставка должна иметь конкретный тематический характер.