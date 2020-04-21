На границах Туркменистана усилили санитарно-эпидемиологический контроль

БАКУ/Trend/- В Туркменистане внесена статья 221 в закон «О Государственной границе Туркменистана» об усиленных мерах контроля в пунктах пропуска, сообщает Trend со ссылкой на "Бизнес Туркменистан".



Согласно этим изменениям, в пунктах пропуска будут установлены дезинфекционные барьеры для автотранспорта, а также сооружения, предназначенные для обеззараживания автомобильного и железнодорожного транспорта. В соответствии с законом, осуществляются дезинфекционно-фумигационные работы на ввозимых всеми видами транспорта растениях и продукции, произведённой из них.



Эти изменения претворяются в жизнь с целью предотвращения возможности возникновения любых обстоятельств, которые могут в массовом порядке нанести вред здоровью граждан.



Все необходимые работы в соответствии с новой статьей, осуществляются министерствами и ведомствами по поручению Кабинета министров Туркменистана.

Порядок всех необходимых мероприятий в согласии с этой статьей утверждается Кабинетом министров Туркменистана. Сообщается, что закон вступает в силу со дня его официальной публикации - 21 апреля.

В целом, в законе Туркменистана от 4 мая 2013 года «О Государственной границе Туркменистана» 34 статьи, размещенные в 7 главах.

Отметим, что ранее для всенародного обсуждения был опубликован Проект о внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана. Сообщалось, что Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал указания для учета мнения каждого гражданина в связи с изменениями в Конституцию.