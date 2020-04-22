БАКУ /Trend/- В Туркменистане продолжается плановая иммунизация, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал "Туркменпортал".

Плановая иммунизация проводится за счет государства. Прививки осуществляются в целях профилактики в рамках Национального календаря, который предусматривает обязательную вакцинацию против 14 заболеваний.

Сообщается, что вакцины приобретены через ЮНИСЕФ и прошли предварительную квалификацию ВОЗ. В соответствии с национальным графиком иммунизации, всех детей прививают бесплатно. Также отмечается, что в стране достигнута повсеместная вакцинация населения благодаря министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Отдельные профессиональные группы прививают также людей, выезжающих в неблагополучные страны.

По словам регионального директора отделения ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшана Хана, очень важно проводить плановую иммунизацию, а также одновременно обеспечивать надлежащей защитой как медицинских работников, так и вакцинируемых.



«Приоритет следует отдавать наиболее уязвимым детям, которые пропустили в прошлом плановую иммунизацию», - отмечает Афшан Хан.

Отметим, что с 20 по 26 апреля проводится Европейская неделя иммунизации под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Целью этого мероприятия является демонстрация важности вакцинации для здоровья и благополучия человека на протяжении всей жизни.