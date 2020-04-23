БАКУ /Trend/ - Туркменистан поддерживает призыв ООН к глобальному перемирию в ответ на пандемию коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на Информационный Портал Туркменистана «Туркменпортал».

Как сообщает источник, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Генсек ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, на котором обсудили все актуальные вопросы, в частности ситуацию в мире вокруг пандемии COVID-19.

Как отметил президент Туркменистана, сегодня мир столкнулся с ситуацией, которая влияет на привычную жизнь всех людей на планете. Именно поэтому, важна роль Организации Объединённых Наций, как универсальной международной структуры, способной консолидировать усилия всего мирового сообщества в борьбе с возникшей угрозой.

Сообщается, что Туркменистан как страна, в которой находится штаб-квартира Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии будет и дальше поддерживать деятельность этой организации, а также способствовать реализации важных региональных проектов и программ.

Туркменистаном предложено рассмотреть возможность создания новых международно-правовых механизмов, которые будут нацелены на обеспечение стабильного функционирования международных транспортных транзитных коридоров в чрезвычайных ситуациях.

Для развития таких отношений, Туркменистан выразил желание открыть в рамках ООН широкий многосторонний диалог по транспортной проблематике с участием всех государств-членов Организации Объединённых Наций, специализированных международных структур, мировых финансовых институтов и других заинтересованных сторон.

Наглядным примером партнерства Туркменистана и ООН является Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций на 2021-2025 годы.

(Редактор: Ровшан Гусейнов)