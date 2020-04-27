В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом ЕС

БАКУ/Trend/ - 27 апреля 2020 года состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с чрезвычайным и полномочным послом Европейского Союза в Туркменистане Диего Руизом Алонзо.

В начале встречи, стороны отметили позитивное развитие сотрудничества между Туркменистаном и ЕС за последние годы. Было рассмотрено нынешнее состояние и перспективы развития многостороннего партнерства в рамках приоритетных проектов и стратегий.

Кроме того, стороны обменялись мнениями об инициативе президента Туркменистана по обеспечению устойчивых и надёжных международных транспортных перевозок в условиях чрезвычайных ситуаций, а также по развитию отношений в сфере энергетики и гуманитарных связей.

Также были обсуждены цели и задачи обновленной Стратегии ЕС для Центральной Азии.