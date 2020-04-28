БАКУ /Trend/ - Туркменистан выразил желание укреплять взаимодействие с ООН, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана.

Сообщается, что 28 апреля 2020 года в Ашхабаде между представителями правительства Туркменистана и Программы развития ООН (ПРООН) состоялась встреча в формате "круглого стола" .

Отмечается, что одной из основных тем обсуждения стал проект Страновой программы сотрудничества между Туркменистаном и ПРООН на 2021-2025 годы.

Были обсуждены приоритеты дальнейшего расширения сотрудничества по таким направлениям как верховенство закона и диверсификация экономики, а также качество статистических данных .

Стороны также обсудили прогресс, достигнутый Туркменистаном за последние несколько лет, а также роль ПРООН в содействии устойчивому развитию стран. Представители ПРООН выразили благодарность Туркменистану за подготовку документов о дальнейшем сотрудничестве.

Отмечается, что стороны надеются, что данное заседание придаст позитивный импульс развитию многостороннего партнерства между Туркменистаном и Программой Развития ООН.

Отметим, что ранее Государственная таможенная служба Туркменистана и Программа развития ООН подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стимулирования инноваций и модернизации таможенных процедур. Целью подписания этого документа являлось обеспечение взаимодействия сторон в областях, представляющих взаимный интерес в рамках Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

(Автор: Алиева Джейла. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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