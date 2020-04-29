БАКУ /Trend/ - В Туркменистане обсудили новую Стратегию ЕС для Центральной Азии, которая предусматривает партнерство в сфере безопасности, торгово-экономической, транспортной и энергетической областях.

Как сообщает Trend со ссылкой на «Золотой Век», обсуждения прошли со спецпредставителем Европейского Союза по Центральной Азии Питером Бурияном в ходе онлайн-встречи, организованной МИД Туркменистана.

Питер Буриян отметил, что в Европе приветствуется политика президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и выдвигаемые им международные инициативы, нацеленные на активизацию взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям.

Также была подчеркнута хорошая динамика развития отношений между Туркменистаном и ЕС. Сообщается, что примером сотрудничества являются совместные проекты и программы в области образования, охраны окружающей среды, экономики, поддержки развития частного сектора и сельского хозяйства. Было отмечено обоюдное стремление расширять связи.

В ходе онлайн-встречи акцентировано внимание на том, что проведение подобных встреч будет способствовать дальнейшей интенсификации отношений Туркменистана с государствами ЕС.

Стратегия ЕС по Центральной Азии, впервые принятая в 2007 году, представляет долгосрочную приверженность ЕС к региональному и двустороннему сотрудничеству с центральноазиатскими партнерами.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер:@JeilaAliyeva