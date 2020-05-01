Туркменистан отправляет гуманитарную помощь Афганистану

БАКУ/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке гуманитарной помощи в Афганистан, сообщает Trend со ссылкой на государственное информагентство «Туркменистан Сегодня».

Согласно распоряжению президента Туркменистана, министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана должны безвозмездно передать Исламской Республике Афганистан соответствующую продовольственную продукцию в качестве гуманитарной помощи.

МИД Туркменистана должно обеспечить отправку и передачу продовольственной продукции в Афганистан. Также соответствующие министерства и отраслевые ведомства Туркменистана должны помочь МИД страны подготовить и отправить необходимую продукцию.

Сообщается, что гуманитарная помощь оказывается в честь наступления месяца Ураза.

Так, между Туркменистаном и Афганистаном осуществляется взаимодействие в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. Как пример взаимодействия стран можно назвать строительство транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Страны также реализуют проекты по формированию таких транзитно-транспортных коридоров, как Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, призванного содействовать не только наращиванию торгово-экономических связей между государствами региона, но и увеличению товарооборота между странами Центральной и Южной Азии и Европой.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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