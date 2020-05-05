Президент Туркменистана призвал наладить партнерство между Движением неприсоединения и ВОЗ

БАКУ/Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвал наладить партнерство между Движением неприсоединения и Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), сообщает Trend со ссылкой на госинформагентство «Туркменистан Сегодня».



Данное предложение прозвучало на видеоконференции Движения неприсоединения в формате Контактной группы, посвящённой борьбе с COVID-19.



Так, по словам президента Туркменистана, необходимо наладить партнерство между Движением неприсоединения и ВОЗ, прежде всего в медицинской сфере.



«Совместная многосторонняя работа должна вестись при координирующей роли ООН и в тесном сотрудничестве с ВОЗ, накопившей уникальный опыт борьбы с вирусными заболеваниями», - сказал Бердымухамедов.



Отмечается, что Гглава государства выразил со стороны Туркменистана полную поддержку деятельности ВОЗ, а также поблагодарил ее руководителей за проделанную работу. Также он подчеркнул, что страна продолжит сотрудничество с этой международной организацией и готова оказывать ей содействие.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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