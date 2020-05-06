Туркменистан и ЕС обсудили региональную программу по верховенству права

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и ЕС обсудили региональную программу Центральной Азии по верховенству права, сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.



Данная программа была представлена в формате видеоконференции, состоявшейся между Туркменистаном и представителями ЕС 5 мая 2020 года.



Цель встречи заключалась в ознакомлении Туркменистана с региональной программой ЕС – Центральная Азия по верховенству права, а также её главным компонентом под названием «Содействие увеличению прозрачности и борьба с экономическими преступлениями в Центральной Азии». Было отмечено, что борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, корпоративное управление и соблюдение норм в бизнесе являются важными компонентами совместных проектов.



Участники встречи обменялись мнениями касательно перспектив реализации проекта, его целей и задач.



Во встрече с туркменской стороны приняли участие представители ряда министерств и ведомств, включая МИД, министерство финансов и экономики Туркменистана. Представители ЕС в Туркменистане и специалисты проектной команды «Транспарентность и действия против экономических преступлений в ЦА» представили европейскую сторону.



(Автор: Джейла Алиева)

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