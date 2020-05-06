Евросоюз проявляет заинтересованность в расширении диалога с Туркменистаном

Туркменистан 6 мая 2020 13:33 (UTC+04:00)
Евросоюз проявляет заинтересованность в расширении диалога с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Евросоюз проявляет заинтересованность во всестороннем расширении диалога с Туркменистаном, который является стратегическим партнером ЕС, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».

Об этом было сказано на онлайн-встрече, состоявшейся 5 мая 2020 года в министерстве финансов и экономики Туркменистан с участием представителей Европейского Союза.

Были обсуждены основные направления сотрудничества в рамках программы «Содействие повышению прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями в Центральной Азии».

ЕС определил, что такие направления, как деятельность в области верховенства права и поддержка в сфере обеспечения экономической прозрачности являются приоритетными направлениями сотрудничества.

По данным источника, на встрече был подчеркнут тот факт, что Туркменистан демонстрирует потенциал в развитии регионального и межрегионального взаимодействия.

Напомним, что проект «Содействие повышению прозрачности и борьбе с экономическими преступлениями в Центральной Азии» - одна из основных составляющих программы Евросоюза «Центральная Азия: Верховенство права» .

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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