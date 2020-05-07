Генсек ОБСЕ подчеркнул значимость стратегии Туркменистана по противодействию терроризму

БАКУ/Trend/ - Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подчеркнул значимость национальной стратегии Туркменистана по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризму на 2020-2024 годы, сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Сообщается, что между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером состоялась встреча в формате видеоконференции 6 мая 2020 года.

Сторонами был выделен высокий уровень партнерства в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и торговле людьми.

Отмечается, что генсек ОБСЕ выделил меры в области охраны здоровья и безопасности населения, проводимые Туркменистаном. Он подчеркнул значимость мер, предпринимаемых страной для разработки международных механизмов по обеспечению стабильности грузопотоков и транзитно-транспортного сообщения в чрезвычайных условиях.

Были обсуждены направления взаимодействия между Туркменистаном и ОБСЕ. Также стороны подчеркнули необходимость разрешения социально-экономических и гуманитарных вопросов, которые вызваны пандемией коронавируса.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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