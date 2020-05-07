В Туркменистане обсуждена социально-экономическая ситуация в стране

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане была проанализирована социально-экономическая ситуация страны, сообщает Trend со ссылкой на госинформагентство «Туркменистан Сегодня».

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание по видеосвязи с участием заместителя председателя Кабинета министров и представителей администраций муниципального образования регионов и столицы.

Первым глава государства был проинформирован о положении дел в столице. Он подчеркнул, что проводимая в Ашхабаде работа должна быть направлена на повышение благосостояния жителей и экологического благополучия столицы.

Было доложено, что в Ахалском регионе завершается посев хлопчатника. Глава администрации региона доложил также о ведущихся в регионе сезонных полевых работах по подготовке к летнему сезону.

Далее президенту сообщили о происходящем в Балканском регионе. Было рассказано также о мерах, предпринятых для ускорения темпов расширении площадей. В регионе будет проведён сев сахарной свёклы.

Было также отмечено, что в Дашогузе завершен посев хлопчатника. Также отмечалось, что в регионе ведется строительство объектов различного назначения. Президент подчеркнул, что своевременность проведения агротехнических мероприятий на полях является залогом будущих высоких урожаев.

Положения дел в Лебапском регионе также были рассмотрены. Сев хлопчатника в этом регионе завершен. Было доложено о проводимой работе по улучшению социальной инфраструктуры, повышению темпов строительства объектов различного назначения, а также организации летнего отдыха. По словам президента, социально-экономическому развитию этого региона нужно уделять особое внимание. Необходим постоянный контроль над строительными объектами, которые должны быть сданы в эксплуатацию вовремя.

В ходе рабочего совещания было отмечено, что в Марыйском регионе тоже завершен сев хлопчатника. В этом регионе ведется подготовка к предстоящему севу сахарной свёклы.

Заместитель председателя Кабинета министров Эсенмурад Оразгелдиев сообщил президенту о завершении по всей стране сева хлопчатника. А также было доложено о проведении полевых работ в регионах страны.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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