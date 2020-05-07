Наталья Герман: Туркменистан принял эффективные меры против распространения вируса и его последствий

БАКУ /Trend/ - Специальный Представитель Генерального Секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталья Герман, рассказала онлайн-радио «Голос СНГ» о перспективах сотрудничества с Туркменистаном и принятых в регионе и в стране мерах против распространения пандемии COVID-19.

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- Деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии было уделено особое внимание во время недавнего телефонного разговора между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем. Как бы вы оценили уровень и перспективы сотрудничества с Туркменистаном?

- Я глубоко признательна Президенту Туркменистана и Генеральному секретарю ООН за то внимание, которое они уделили Региональному центру ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в ходе телефонного разговора, состоявшегося 22 апреля этого года. В этой беседе президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан как страна, где расположена штаб-квартира РЦПДЦА, будет и в дальнейшем активно поддерживать деятельность миссии и всячески способствовать реализации её региональных проектов и программ в Центральной Азии.

Со своей стороны я хочу подчеркнуть, что я, как Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, и моя команда, будем оправдывать оказанное доверие посредством дальнейшей интенсивной работы в сфере превентивной дипломатии в регионе.

Мы продолжаем работу в приоритетных направлениях, таких как поддержка региональных инициатив, направленных на тесное сотрудничество в Центральной Азии; борьба с насильственным экстремизмом и терроризмом; решение вопросов трансграничного водопользования и повышение роли молодёжи и женщин в превентивной дипломатии. Эти стратегические приоритеты не потеряли своего значения сегодня, когда все внимание мирового сообщества направлено на борьбу с пандемией, а наоборот стали более важными в нынешнем контексте.

Стратегические приоритеты деятельности Регионального Центра обсуждаются на ежегодных встречах заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии. Учитывая возрастающее взаимодействие между странами Центральной Азии и Афганистаном, в последние годы, эти встречи стали проходить с участием заместителя министра иностранных дел Афганистана в формате 5+1. Очередная встреча в данном формате под эгидой РЦПДЦА должна состояться в конце этого года.

Если говорить о конкретных примерах нашей текущей деятельности в Туркменистане – это экспертная помощь в разработке Плана действий по реализации Национальной стратегии Туркменистана по предупреждению насильственному экстремизму и противодействию терроризму на 2020-2024 годы, которая осуществляется Региональным центром и Контртеррористическим управлением ООН.

- Как вы отметили в своём выступлении на брифинг-встрече в МИД Туркменистана, борьба с глобальным кризисом подразумевает тесную координацию усилий разных стран мира. Как Вы рассматриваете взаимодействие государств региона в противостоянии глобальному пандемическому кризису?

- В своём выступлении, на брифинг-встрече в МИД Туркменистана я приветствовала региональное сотрудничеству в это непростое время. Я вновь хотела бы заявить, что страны региона Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – приняли соответствующие меры по предотвращению распространения вируса и его последствий, не только на национальном, но и на региональном и глобальном уровнях.

Необходимо отметить, что контакты между лидерами стран региона не только не уменьшились за последние недели, а наоборот стали более интенсивными, используя современные методы связи. Эти контакты способствовали продолжению, а также при необходимости, росту экономических взаимоотношений и гуманитарной взаимопомощи в регионе, включая перевозки стратегически важных грузов, в том числе медицинских и продовольственных товаров, репатриацию граждан и координацию действий пограничных и таможенных служб. Механизм такого взаимодействия между государствами Центральной Азии, в это кризисное время, может служить примером для других регионов мира.

- Каковы на ваш взгляд самые эффективные меры предпринимаемые Туркменистаном в противодействии возникшей угрозе?

- Я представляю специальную политическую миссию ООН, которая напрямую не занимается вопросами здравоохранения. Коллеги из соответствующих агентств ООН могут дать полноценный анализ тем усилиям, которые предпринял и предпринимает Туркменистан. Однако я, как официальный представитель ООН, который по специфике своей работы часто пересекает государственные границы, могу сказать, что своевременные меры на внешних границах Туркменистана однозначно способствовали той ситуации, в которой мы сейчас находимся.