Глава администрации провинции Афганистана поблагодарил Туркменистан за гуманитарную помощь

БАКУ/Trend/ - Глава администрации провинции Фарьяб Афганистана Накыбуллах Файык поблагодарил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за оказанную гуманитарную помощь, сообщает Trend со ссылкой на госинформагентство «Туркменистан Сегодня».

«От имени населения провинции Фарьяб выражаю Вам признательность за гуманитарную помощь, оказываемую на протяжении ряда лет народу Афганистана, особенно нашей провинции, в различных сферах, и надеемся, что эта помощь будет продолжаться и впредь.

Выражаем Вам огромную признательность и за гуманитарную помощь по случаю священного месяца Ураза. Уверены, что Ваше особое доброжелательное отношение к афганскому народу ещё более укрепит дружественные и братские связи между двумя странами в интересах двух народов», - отметил Накыбуллах Файык.

Отметим, что согласно распоряжению президента Туркменистана, министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также Союз промышленников и предпринимателей страны безвозмездно передали Афганистану соответствующую продовольственную продукцию в качестве гуманитарной помощи в этом месяце.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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