Туркменистан и другие члены Движения неприсоединения рассмотрели взаимодействие в борьбе с COVID-19
БАКУ/Trend/ - Туркменистан и другие члены Движения неприсоединения рассмотрели консолидацию усилий в борьбе с COVID-19.
Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, 20 мая 2020 года в министерстве здравоохранения и медицинской промышленности страны государства-члены Движения неприсоединения обсудили вопросы пандемии коронавируса нового типа в ходе онлайн-встречи.
Также был обсужден широкий спектр актуальных тенденций регионального и глобального масштаба.
Отмечается, что туркменскую сторону представил заместитель министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.
Со своей стороны Туркменистан проинформировал участников онлайн-встречи о мерах, проводимых в стране, по недопущению проникновения коронавируса, а также о работе с региональными странами по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Участники встречи выделили слова президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, произнесенные им в ходе саммита Движения неприсоединения, прошедшего 4 мая 2020 года, о том, что «эффективное противодействие пандемии требует от всего международного сообщества коллективных действий».
Отметим, что Движение неприсоединения - это международная организация, объединяющая 120 государств мира по принципу неучастия в военных блоках. Эта организация была официально создана на Белградской конференции в сентябре 1961 года.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)
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