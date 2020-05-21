Туркменистан и другие члены Движения неприсоединения рассмотрели взаимодействие в борьбе с COVID-19

БАКУ/Trend/ - Туркменистан и другие члены Движения неприсоединения рассмотрели консолидацию усилий в борьбе с COVID-19.



Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, 20 мая 2020 года в министерстве здравоохранения и медицинской промышленности страны государства-члены Движения неприсоединения обсудили вопросы пандемии коронавируса нового типа в ходе онлайн-встречи.



Также был обсужден широкий спектр актуальных тенденций регионального и глобального масштаба.



Отмечается, что туркменскую сторону представил заместитель министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.



Со своей стороны Туркменистан проинформировал участников онлайн-встречи о мерах, проводимых в стране, по недопущению проникновения коронавируса, а также о работе с региональными странами по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.



Участники встречи выделили слова президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, произнесенные им в ходе саммита Движения неприсоединения, прошедшего 4 мая 2020 года, о том, что «эффективное противодействие пандемии требует от всего международного сообщества коллективных действий».



Отметим, что Движение неприсоединения - это международная организация, объединяющая 120 государств мира по принципу неучастия в военных блоках. Эта организация была официально создана на Белградской конференции в сентябре 1961 года.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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