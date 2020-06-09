БАКУ /Trend/ - Назначен новый посол Израиля в Туркменистане Бат Иден Кайт, сообщает Trend во вторник со ссылкой на «Туркменпортал».



Согласно источнику, ранее он был заместителем посла Израиля в учреждениях ООН в Вене.

Бат Иден Кайт сменил на посту посла в Туркменистане Моше Камхи, который завершил дипмиссию в Ашхабаде в январе 2020 года.



Отметим, что ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял бывшего чрезвычайного и полномочного посла Израиля Моше Камхи.



Дипломатические отношения между Туркменистаном и Израилем были установлены 8 октября 1993 года. Страны сотрудничают в областях экономики, бизнеса, энергетики, туризма, образования. Израиль предлагает стране свой опыт в сферах очистки, опреснения и рационального использования водных ресурсов.



(Автор: Джейла Алиева)

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