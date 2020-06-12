Туркменистан и КНР обозначили приоритетные направления экономического сотрудничества
БАКУ/Trend/ - Туркменистан и Китайская Народная Республика (КНР) обозначили приоритетные направления сотрудничества в экономической сфере.
Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, 11 июня 2020 года состоялись межведомственные консультации в формате видеоконференции Туркменистана и КНР.
В ходе консультаций стороны обозначили приоритетные направления сотрудничества по таким направлениям повестки дня, как экономика, торговля, нефтегазовая сфера, телекоммуникации, здравоохранение, наука, образование и культура.
Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев. Китайскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.
Отмечается, что стороны также обсудили сотрудничество с международными организациями. Дипломаты подчеркнули важность активизации контактов и организации встреч на высшем уровне.
Согласно источнику, стороны обсудили вопросы региональной и международной повестки дня касательно пандемии. В связи с этим была подчеркнута значимость инициативы президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова об использовании научной дипломатии в борьбе с распространением коронавируса в мире.
Стороны договорили приложить усилия для того, чтобы провести в ближайшем будущем очередное заседание Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)
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