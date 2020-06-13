Президент Туркменистана поздравил победителей конкурса научных работ среди молодёжи

БАКУ/Trend/ - Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил победителей конкурса научных работ среди молодёжи, передает в субботу Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

«Поздравляю вас с победой в конкурсе научных работ среди молодёжи Туркменистана! Развитие науки и образования – одна из основ процветания любого государства. Вот почему мы проводим комплексную работу, нацеленную на планомерное наращивание научного потенциала нашей страны, укрепление материальной базы и последовательную модернизацию системы науки, формирование цифровой экономики, базирующейся на высоких технологиях», - говорится в послании главы государства.

«Опираясь на достижения научно-технического прогресса, передовые технологии, знания и новации, мы стремимся вывести систему науки на мировой уровень и уделяем этому большое внимание. Вместе с тем, мы проводим масштабную работу по подготовке молодых специалистов высокой квалификации, стимулированию интереса молодёжи к научным разработкам", - сказал Бердымухамедов.

"В нашем независимом государстве приоритетными направлениями определены осуществление научно-технической деятельности, широкое внедрение в производство новейших достижений науки. В стране созданы все условия для научной деятельности туркменской молодёжи и достижения конкретных результатов. Конкурсы научных работ среди молодёжи имеют большое значение в воспитании целеустремлённого, с широким кругозором, поколения, способного глубоко осваивать знания и науки, прогрессивно мыслить", - сказал он.

По его словам, об этом свидетельствует и то, что талантливые молодые участники конкурса научных работ представили на рассмотрение жюри интересные проекты и научные исследования, инновационные разработки. Они охватывают такие приоритетные направления, как нанотехнологии, изучение новых ресурсов, энергетика, биотехнологии, молекулярная биология, сельское хозяйство, экология и генетика, информационно-коммуникационные системы, компьютерные технологии, современное производство медицинских и лекарственных средств, инновационная экономика, гуманитарные науки.

"Открытия молодых учёных, их инновационный опыт, научно-инженерные мысли, индустриально-инновационные, информационно-технологические исследования имеют огромное значение в укреплении мощи страны, особенно в цифровизации экономики. В этой связи забота о молодёжи, получающей образование в средних и высших учебных заведениях, работающей в различных отраслях экономики и занимающейся наукой, стала для государства одним из приоритетных направлений", - говорится в послании.

Как отмечает глава государства, в институтах Академии наук, в Технопарке, отраслевых НИИ, высших учебных заведениях страны созданы благоприятные условия для освоения молодыми учёными, специалистами и студентами передового опыта, их плодотворной научной деятельности. В рамках сотрудничества в области науки, техники и инновационных технологий в целях повышения квалификации и обмена опытом власти регулярно направляют молодёжь в командировки в престижные научно-образовательные центры зарубежных государств.

"Мы гордимся достижениями наших молодых учёных и студентов на международных научно-образовательных конкурсах. Особенно воодушевляет тот факт, что индустриально-инновационные, информационно-технологические изыскания, проводимые научно-исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями, Академией наук и Центром молодых учёных при Центральном совете Молодёжной организации имени Махтумкули, а также открытие молодых учёных, инженеров, технологов и специалистов способствуют решению задач социально-экономического развития страны", - сказал Бердымухамедов.

По его словам, стремление быть готовыми к будущему обуславливает необходимость сегодняшнего новаторского и научного мышления. Основная задача государства – содействие молодым в освоении современных специальностей, совершенствовании теоретических знаний и практических навыков, освоении цифровых технологий, изучении новых научных доктрин, передовых исследований и технологического опыта.

"Творческие успехи молодых учёных, поставивших перед собой конкретные цели, их научные достижения открывают огромные возможности для процветания страны. Наше независимое государство будет и впредь широко привлекать молодёжь к освоению перспективных сфер современной науки, отвечающих требованиям нынешней эпохи", - сказал он.

В конце послания отмечается: "Развивать на основе предоставленных возможностей значимые для государства и народа научные идеи, осваивать и претворять в жизнь современные технологии – вот что должно стать высокой целью каждого молодого туркменистанца. Твёрдо уверен, что вы будете стремиться к достижению новых высот в науке".