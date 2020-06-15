Нейтралитет Туркменистана: политика во имя мира, созидания и развития

КОМЕКОВ Тойли Бабаевич,

Чрезвычайный и Полномочный Посол

Туркменистана

в Итальянской Республике

Нынешний 2020 год в нашей стране проходит под девизом «Туркменистан – родина нейтралитета», что имеет особый смысл не только для нашего народа, но и для всего мирового сообщества, которое уже несколько лет подряд отмечает дату 12 декабря как Международный день нейтралитета.

Без малого четверть века назад, 12 декабря 1995 года произошло событие, во многом предопределившее вектор развития Туркменистана – как с точки зрения внутреннего устройства, так и в его взаимоотношениях с внешним миром. В этот день в Нью-Йорке Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в лице 185 государств-членов, входивших на тот момент в состав этого органа, единогласно приняла резолюцию за номером 50/80 «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Это было мудрое, дальновидное решение, поддержавшее изначальную внешнеполитическую парадигму молодого и независимого туркменского государства. Время показало, что постоянный нейтралитет Туркменистана соответствует долгосрочным целям Организации Объединённых Наций, интересам развития государств и народов планеты в условиях мира и безопасности. Дальнейшие события подтвердили это со всей очевидностью.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своей речи на международном форуме «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», состоявшемся 14 января 2020 года дал стратегическую оценку исторического выбора Туркменистана в самом начале независимости и обратился к предыстории нейтралитета нашей страны. Как подчеркнул Лидер нации: «Для Туркменистана, обретшего независимость в сложнейших условиях коренного изменения всей системы международных отношений, вопрос выбора внешнеполитического курса стал одним из самых главных, сказал Президент. Каким будет этот курс, как нам выстраивать отношения с мировым сообществом, на каких принципах развивать международное сотрудничество? От ответов на эти вопросы, от правильности нашего выбора во многом зависела судьба туркменской государственности, нашей независимости и суверенитета. Ибо история знает немало примеров, когда ошибки в выборе внешнеполитической модели приводили к утере реальной самостоятельности государств, их втягиванию в орбиту интересов, очень далёких от истинных целей национального развития».

Глава государства подчеркнул о том, что Туркменистан избрал модель, которую назвали позитивный нейтралитет, и сформулировал её фундаментальные положения: миролюбие, невмешательство в дела других государств, уважение их суверенитета и территориальной целостности, неучастие в международных военных организациях и договорах.

С самого начала своей независимости Туркменистан стал целенаправленно проводить суверенную, нейтральную, но при этом активную и конструктивную внешнюю политику. Неудивительно поэтому, что в мире доброжелательно и с пониманием отнеслись к нашим усилиям по закреплению нейтралитета Туркменистана как международно-правового статуса. Наша страна получила поддержку сначала от своих соседей по региону, потом - в Движении неприсоединения.

3 июня 2015 года Генассамблея ООН единогласно приняла вторую резолюцию A/RES/69/285 «Постоянный нейтралитет Туркменистана», в которой подчеркивается позитивная роль политики нейтралитета нашей страны в укреплении мира и безопасности в регионе, накопленного опыта в качестве ключевого фактора конструктивного диалога во имя мира и устойчивого развития. Принятие второй Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, соавторами которой выступили 47 государств, продемонстрировало, что международное сообщество поддерживает внешнеполитический курс Туркменистана, выдвигаемые инициативы в интересах всего человечества и конструктивные усилия для их вывода в практическую плоскость.

Опыт нейтралитета Туркменистана, накопленный за четверть века, высоко оценивается мировым сообществом. Весьма символично, что в день национального праздника нейтралитета Туркменистана - 12 декабря отмечается также и как Международный день нейтралитета, согласно резолюции A/RES/71/275 Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 2 февраля 2017 года. В этом документе, в частности, подчёркивается важность политики нейтралитета в укреплении международного мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, её роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами мира.

Глубокий и комплексный анализ современных универсальных тенденций, творческое переосмысление базисных позиций и долгосрочных интересов Туркменистана в международной системе координат стали основой для принятия нашей страной решения приступить к активному и полномасштабному практическому сотрудничеству с мировым сообществом. Свидетеьством всевозростающего внешнеполитического потенциала нейтралитета и актуализации институтов политико-дипломатического диалога является объявление 2021 года Международным годом мира и доверия Генеральной Ассамблей ООН по инициативе Президента Туркменистана. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/73/338, единогласно принятая 12 сентября 2019 года, стала еще одним шагом по утверждению культуры диалога при решении возникающих вопросов и противоречий, что является одним из важнейших приоритетов внешней политики Туркменистана.

Нейтралитет Туркменистана и его базовые характеристики – миролюбие, активное миротворчество, неучастие в военных конфликтах, союзах и договорах, невмешательство во внутренние дела других стран, уважение их суверенитета и территориальной целостности – подтверждают своё соответствие национальным интересам страны, долгосрочным целям мирового сообщества, принципам Устава ООН, критериям конструктивного, сбалансированного подхода к обеспечению международной стабильности и безопасности. Совпадение стратегических целей Туркменистана с задачами и объективными требованиями глобального развития предопределяет характер и направленность совместных международных усилий по укреплению мира, безопасности и сотрудничества в Центральной Азии. Туркменистан является надежным и эффективным партнером ООН в таких важнейших вопросах, как мирное урегулирование ситуации в Афганистане, содействие региональным процессам разоружения и сокращения арсеналов оружия, сбалансированное решение водно-энергетических проблем, обеспечение экологической безопасности. Подтверждением тому стало открытие по инициативе Туркменистана в 2007 году в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и результаты совместной работы за последующие годы. Генеральная Ассамблея ООН на 55-м пленарном заседании 72-й сессии 17 ноября 2017 года в качестве основополагающего документа единогласно приняла резолюцию «Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии», соавторами которой выступили 57 государств, представляющих все континенты. В этой связи, участники конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития» от 14 января 2020 года в своем обращении к Генеральному секретарю ООН, принятом по итогам форума особо подчеркнули значимость политики нейтралитета в поощрении использования превентивной дипломатии на основе многосторонности и политического диалога. Особым пунктом в обращении констатирован призыв к продолжению всесторонней поддержки «сотрудничества Организации Объединённых Наций с нейтральными государствами в целях более широкого использования принципов нейтралитета и превентивной дипломатии в деле обеспечения международной безопасности и устойчивого развития». Данное Обращение было признано в качестве документа 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН и опубликовано на официальных языках ООН. В нем выражена поддержка участниками Ашхабадского форума инициативы Президента Туркменистана по разработке Свода правил по применению принципов нейтрализма в обеспечении мира и безопасности в ходе нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, о создании Группы друзей нейтралитета в интересах мира и безопасности и о подготовке Свода правил по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов.

Свидетельством растущего международного авторитета Туркменистана, признанием его вклада в коллективные усилия Сообщества Наций является его неоднократное избрание в руководящие структуры Организации Объединенных Наций. В частности, только в этом году, то есть 21 апреля 2020 года в ходе работы Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) были проведены выборы в ряд структур Совета. Туркменистан был избран в два его важных органа: в Комиссию ООН по социальному развитию на период 2021-2025 года и в Комиссию ООН по науке и технике в целях развития на 2021-2024 годы.

При этом уместно заметить, что под руководством Главы государства начаты конкретные мероприятия по обеспечению полномасштабного партнерства Туркменистана с международными организациями. В частности, конкретные мероприятия предусмотрены в рамках Плана реализации президентских инициатив и программы мероприятий Года «Туркменистан – родина Нейтралитета», а также подписанных 12 годовых Планов совместного взаимодействия с международными структурами.

Туркменистан является одним из ведущих стран в области имплементации и реализации на национальном уровне Целей устойчивого развития в контексте Повестки дня ООН до 2030 года. Вслед за принятием ЦУР, в октябре 2015 года состоялись консультации между агентствами ООН и представителями министерств и ведомств Туркменистана, в ходе которых был согласован и утверждён состав Совместной рабочей группы по адаптации ЦУР. По результатам таких консультаций отобрано около 150 задач и порядка 200 индикаторов Целей устойчивого развития, утверждённых на Правительственном уровне. Таким образом, согласно оценке ООН, Туркменистан стал первой страной в регионе Восточной Европы и СНГ, определившей свои приоритеты устойчивого развития для реализации в течение последующих 15 лет. Этапным событием стало подписание 14 марта 2020 года Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 годы.

Важнейшие параметры Целей устойчивого развития органично интегрированы в Программу социально-экономического развития Туркменистана на период 2019–2025 годов. В экономической части этой Программы имплементация Целей устойчивого развития призвана содействовать обеспечению всеобщего доступа населения к недорогому, надёжному и современному энергоснабжению, стабильному экономическому росту и полной занятости, созданию гибкой инфраструктуры, поддержке устойчивой индустриализации и поощрению инноваций. Большое значение при этом уделяется повсеместной цифровизации экономики. Реализация Целей устойчивого развития в Туркменистане имеет ярко выраженную социальную направленность. Речь идёт о таких важнейших аспектах, как обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания населения, повсеместное утверждение здорового образа жизни, обеспечение полного гендерного равенства, создание условий для всеохватного, справедливого и качественного образования.

За последующие годы стратегия нейтралитета Туркменистана заметно обогатилась на базе накопленного практического опыта и фундаментальных научно-философских разработок национального лидера. Туркменистан при этом неуклонно остается приверженным своим фундаментальным принципам и международно-правовым обязательствам, в числе которых невмешательство во внешние конфликты, неучастие в многосторонних военных, политических и других структурах, имеющих наднациональный характер, приверженность мирному, политико-дипломатическому решению межгосударственных противоречий, уважение суверенитета и территориальной целостности государств, миролюбие и добрососедство.

Концептуальное видение Президента Туркменистана относительно потенциала нейтралитета ориентировано на комплексное осуществление его миротворческого инструментария, в том числе и с учетом системных компонентов политико-дипломатического обеспечения и многостороннего взаимодействия в предупреждении конфликтов и восстановлении стабильности в постконфликтный период.

Туркменистан ведет полноформатное взаимодействие с Европейским Союзом, в частности повестка двухсторенного взаимодействия включает широкий спектр вопросов политического, экономического, правового, гуманитарного и экологического характера.

Немаловажное место занимают вопросы обеспечения безопасности и урегулирования ситуации в Афганистане, развития транспортных маршрутов на Евразийском континенте, а также диверсификации поставок энергоносителей на мировой, и в частности, европейский рынок.

Плодотворным направлением партнерства Туркменистан-ЕС является обеспечение экологического благополучия на Земле, формирование здорового поколения человечества, создание «зеленой экономики» и развттие соответствующих высоких технологий. В частности, 28 января 2020 года высокопоставленная делегация Туркменистана приняла участие в Конференции высокого уровня «Зеленая Центральная Азия» в Берлине. В рамках Конференции высокого уровня состоялся запуск региональной Инициативы «Зеленая Центральная Азия» по климату и безопасности.

Проявляя всемерную заботу о своем народе, Президент Туркменистана проводит эффективную и всеобъемлющую политику в области здравоохранения, полномасштабному утверждению в жизни принципов здорового образа жизни.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступает за международное сотрудничество во имя защиты и поддержания здоровья людей, что особенно актуально в нынешний период пандемии COVID-19. Конкретным примером в этом плане являются мудрые решения Лидера нации, принятые им своевременные и весьма эффективные профилактические меры в борьбе с распространением коронавирусной пандемии в мире. Принимая во внимание потенциальные угрозы от распространения новых видов инфекционных заболеваний, под непосредственным руководством Президента Туркменистана предпринимаются все необходимые меры профилактики с целью предупреждения возможных заболеваний вследствие коронавируса с самого начала появления данной угрозы человечеству. Учитывая развитие международных контактов, географическое расположение, рост туристической отрасли Туркменистана, а также с целью избежание проникновения в страну каких-либо опасных инфекций, под руководством Президента Туркменистана были предприняты соответствующие меры. В частности, уже 8 января 2020 года на отраслевом уровне здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана был издан приказ «О проведении мероприятий, направленных на выявление симптоматики и лечения легочных заболеваний неизвестной этиологии». 20 января состоялось заседание Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней. В ходе заседания рассмотрен весь спектр предпринимаемых профилактических мер по борьбе с распространением болезней, включая проведение в медицинских учреждениях страны работ по повышению квалификации специалистов и усилению санитарно-эпидемиологического надзора. В ходе рабочего совещания состоявшегося 30 января 2020 года с участием ответственных лиц, Президент Гурбангулы Бердымухамедов оценивая предпринятые меры, дал ценные указания по вопросам профилактики заболеваний и совершенствования медицинского обслуживания населения. Для охраны территории страны от завоза и распространения заболевания, в приграничных районах усилен контроль в санитарно-карантинных пунктах и областных санитарно-эпидемиологических службах. В стране были приняты все меры по обеспечению необходимыми медикаментами и средствами медицинского назначения. В результате чёткой и слаженной политики Туркменистана, стране удалось предотвратить распространение на своей территории заболеваний, вызванных новым видом коронавируса COVID-19.

Сегодня общепризнанным фактом является проявленная эффективность системы здравоохранения Туркменистана и значимости международного сотрудничества в данной связи. Авторитетные международные структуры отмечают, что под руководством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в стране успешно реализуются национальные программы по защите здоровья человека, а также предпринимаются все необходимые меры по профилактике опасных инфекционных заболеваний, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и с учетом национального законодательства страны. Результатом является то, что в Туркменистане не зафиксирован не один случай заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19.

Туркменистан, как ответственный участник международного сообщества, с первых дней возникновения угрозы COVID-19 установил тесные рабочие контакты с Организацией Объединенных Наций, ее специализированными органами и агентствами, прежде всего, с Всемирной Организацией Здравоохранения, и также с большим уважением относится к опыту других стран, которые уже сегодня создали солидную базу в борьбе с этой угрозой.

Действия Туркменистана в нынешней ситуации в полной мере соответствуют рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, разработанным в контексте противодействия распространению в мире коронавируса COVID-19. Меры, предпринимаемые правительством Туркменистана в области охраны здоровья населения и по борьбе с коронавирусной пандемией COVID-19, в развернутом виде были изложены в письме Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в адрес Генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, который, в виде отдельного информационного материала, был распространён в качестве официального документа 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на всех языках этой организации.

21 апреля 2020 года в здании Представительства ООН в Туркменистане состоялось первое заседание Совместной рабочей группы между Правительством Туркменистана и ООН по социально-экономическому воздействию COVID-19. На встрече приняли участие представители Организации Объединенных Наций и её подразделений, работающих в нашей стране, также представители ряда министерств и ведомств Туркменистана, включая министерства иностранных дел, финансов и экономики, а также других государственных учереждений Туркменистана. Руководители представительств ООН, ВОЗ и других международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, отметили эффективность притворяемых в жизнь в Туркменистане действий в области здравоохранения, включая высокий уровень иммунизации населения в стране, а также проекты и программы по борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

22 апреля 2020 года состоялся телефонный разговор Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций господином Антониу Гутерришем. В ходе беседы стороны обсудили актуальные международные вопросы, в том числе налаживание всестороннего партнерства народов и стран в этот ответственный для мирового сообщества период. Собеседники подчеркнули значимость координирующей роли ООН, так как сегодня человечество столкнулось с новым, крайне серьёзным вызовом, охватившим обширные географические пространства на планете и меняющим привычную жизнь многих государств и народов.

О значимости ценных инициатив Главы Туркменистана и высокий уровень многолетнего сотрудничества Туркменистана с ВОЗ по широкому спектру вопросов отметил директор Европейского Регионального Бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ханс Клюге отметил во время онлайн-встречи с туркменской стороной 28 апреля 2020 года. На следующий день, 29 апреля 2020 года в здании Представительства ООН в Ашхабаде состоялась видеоконференция с представителями Европейского Регионального Бюро Всемирной организации здравоохранения по обсуждению разработки новой стратегии касательно неинфекционных заболеваний в Туркменистане на 2021-2030 годы. Данная встреча была организована при содействии туркменской стороны Страновым Офисом ВОЗ в Туркменистане. Конструктивное обсуждение диалога Туркменистан-ВОЗ состоялось 1 мая 2020 года в здании Представительства ООН в Ашхабаде во время онлайн-совещания с Директором Европейского Регионального Бюро Всемирной организации здравоохранения доктором Хансом Клюге. В ходе конструктивной беседы стороны обменялись мнениями о необходимости принятия и реализации совместных усилий всех мировых стран в борьбе с пандемией коронавируса.

Инициативы Президента Туркменистана по осуществлению профилактических мер ввиду эпидемиологической ситуации в мире были озвучены во время 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в формате видеоконференции, которая состоялась 18-19 мая 2020 года под руководством Генерального директора ВОЗ, доктора Тедроса Адхана Гебрейесуса. В частности, была озвучена инициатива Президента Туркменистана о создании Совета учёных-медиков и конкретные пути ее реализации. Во время видеоконференции была отмечена приверженность Туркменистана к дальнейшему взаимодействию с ВОЗ, включая внедрение программ и инициатив, нацеленных на продвижение и защиту здоровья всего человечества. Туркменистан поддержал, принятую по итогам 73-й сессии Всемирной Ассамблеи резолюцию «Ответ на COVID-19», единогласно утвердившей принцип всеобщего, своевременного, равного, свободного и справедливого доступа к эффективным медикаментам и технологиям, к методикам лечения и профилактике опасных заболеваний, устранения несправедливых барьеров, препятствующих такому доступу. Туркменистан безусловно поддерживает подчёркнутую в резолюции ключевую лидирующую роль ВОЗ в подготовке и координации глобального ответа на пандемию.

22 мая 2020 года на прошедшем заседании Кабинета Министров Туркменистана был принят План обеспечения готовности к противодействию и реагированию Туркменистана на острое инфекционное заболевание, который был разработан совместно с Офисом Постоянного координатора ООН в нашей стране и, который опирается на две Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН - Глобальный стратегический план обеспечения готовности и реагирования (СПГР) и Глобальный план гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19, и который исходит из передовой национальной практики Туркменистана в сфере здравоохранения.

Говоря о многосторонней деятельности по консолидации усилий международного сообщества в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа и преодолении негативных последствий пандемии, необходимо отметить, что Туркменистана заявил о присоединении к Платформе доступа к технологиям против COVID-19, о создании которой было озвучено 29 мая текущего года Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. Данные стремления гармонично связаны с предложениями Президента Туркменистана о продвижении инструментов научной дипломатии, включая создание международного Совета учёных-медиков.

Триумфом жизнеутверждающего стремления к здоровому образу жизни стали общенациональные споротивные и оздоровителные мероприятия проведенные в Туркменистане 3 июня 2020 года, отмечаемого как Всемирный день велосипеда, учреждённый в 2018 году Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

В своей поздравительной речи Лидер нации отметил огромные усилия, которые прилагаются в нашем независимом государстве для вывода физкультуры и спорта на мировой уровень, укрепления здоровья народа через утверждение в обществе принципов здорового образа жизни, воспитания физически крепкой и духовной богатой молодежи. В этом день в целях увековечения в нашей стране Всемирного дня велосипеда, был торжественно открыт монумент «Велосипед», который стал еще одним архитектурным украшением столицы Туркменистана.

Таким образом, достижения современного Туркменистана демонстрируют правильность выбранной пути, четко выработанной внутренней и внешней политики страны, уверенно идущего вперед по пути могущества и счастья. Сегодня независимый нейтральный Туркменистан, получивший широкую известность как миротворческий центр региона, выдвигает и успешно реализует весьма значимые инициативы, нацеленные на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития.