БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Россия снимут ограничения на частоту полетов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта России.

Сообщается, что директор департамента государственной политики в области гражданской авиации России Светлана Петрова подписала письмо, адресованное Дурану Сабурову, начальнику агентства «Туркменховаеллары» министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана.

В вышеупомянутом письме предлагалось путем обмена писем закрепить договоренность, предложенную Туркменистаном 8-го января 2020 года.

«Стороны договорились снять все ограничения по количеству пунктов назначения и отправления на территории России и Туркменистана, по количеству назначенных перевозчиков и по количеству выполняемых частот полетов на договорных линиях между пунктами на территории России и Туркменистана», - говорилось в письме.

Также предлагается считать подписанное письмо и положительный ответ Туркменистана на него договоренностью между авиационными властями двух стран.

Отмечается, что российская сторона выразила уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества в области воздушного сообщения.

Напомним, что на сегодня авиасообщения между Россией и Туркменистаном нет из-за временной приостановки международных полетов.

(Автор: Джейла Алиева)

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