В Туркменистане создаются системы автоматизированных электронных информационных баз

Туркменистан 15 июня 2020 18:34 (UTC+04:00)
В Туркменистане создаются системы автоматизированных электронных информационных баз
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