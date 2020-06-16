В Туркменистане обсудили вопросы охраны окружающей среды

БАКУ/Trend/ - В Туркменистане обсудили вопросы Рабочей группы ЕС по Центральной Азии по окружающей среде и изменению климата (РГОСИК) в формате личной встречи.



Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, 15 июня 2020 года в формате видеоконференции состоялось первое заседание РГОСИК по проекту WECOOP.



Сообщается, что в работе заседания приняли участие руководители подразделений Генерального директората по вопросам окружающей среды Европейской комиссии, представители министерства окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии, представительства ЕС в Казахстане, а также ответственные специалисты стран Центральной Азии по вопросам охраны окружающей среды и изменению климата.



Таким образом, со стороны Туркменистана на встрече приняли участие специалисты министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Государственного комитета по водным ресурсам и министерства иностранных дел.



Согласно источнику, стороны обсудили ход выполнения Рабочей программы РГОСИК и План работы проекта WECOOP с учетом текущей кризисной ситуации, вызванной коронавирусом. Также были рассмотрены приоритетные направления X заседания РГОСИК, запланированного на весну 2021 года в Алматы, Казахстане.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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