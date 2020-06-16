Состоялись торжества для выпускников Военной академии и вузов силовых ведомств Туркменистана

БАКУ/Trend/ - Состоялась церемония чествования выпускников Военной академии Туркменистана, вузов силовых ведомств страны, а также факультета военной медицины Государственного медицинского университета имени М. Каррыева.

В знак почитания воинских традиций, мероприятия этого важного в жизни офицерского корпуса дня начались в Ашхабаде с церемонии возложения цветов к памятнику Бердымухамеду Аннаеву, установленному в носящей его имя Специализированной военной школе №1.

Затем торжества продолжились в Мемориальном комплексе Halk hakydasy («Народная память»). Офицеры и курсанты прошли единым строем и возложили цветы к памятникам воинской славы.

Вице-премьер, секретарь Государственного совета безопасности Ч. Аманов зачитал приветственное обращение президента, верховного Ггавнокомандующего вооружёнными силами Туркменистана, генерала армии Гурбангулы Бердымухамедова по случаю торжественного события.

Как отмечается в послании, для того, чтобы представители молодого поколения могли пройти все ступени военного образования, совершенствовать знания, в стране созданы военные школы, высшие учебные заведения военных и правоохранительных органов, а также Военная академия. Подготовке высококвалифицированных военных специалистов, обеспечению всех ступеней преподавания высококачественной информационной базой, широкому использованию цифровых технологий и впредь будет уделяться большое внимание.

«Наш мужественный народ в течение всей своей истории, которая насчитывает тысячи лет, высоко чтил и с огромным уважением относился к защитникам родной земли, отдавая дань памяти их отваге и героизму. И эти благородные традиции получили достойное продолжение в современную эпоху.

Вы должны, в совершенстве овладев вооружением, военной и специальной техникой, обеспечить надёжную защиту фундаментальных основ и границ нашего государства. Являя собой высокий образец верности Отчизне, вы должны вносить личный вклад в динамичное развитие страны, стать оплотом независимости», - подчёркивает в своём обращении туркменский лидер.

После этого в торжественной обстановке состоялось вручение дипломов о высшем профессиональном образовании, нагрудных знаков и офицерских удостоверений выпускникам этого года. Молодые офицеры принесли клятву верности Родине и туркменскому народу.

Праздничную атмосферу подчеркнули показательные выступления военнослужащих батальона Почетного караула, а также театрализованные номера историко-патриотической тематики в исполнении мастеров сцены и музыкальные поздравления от творческих коллективов высших учебных заведений военных и правоохранительных органов страны.

Сегодня в городе Туркменбаши на площади, где установлен флагшток с национальным стягом, состоялось чествование выпускников Военно-морского института Министерства обороны Туркменистана.