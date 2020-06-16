Туркменистан совместно с другими странами-членами ЦАРЭС обсудил меры по противодействию пандемии

БАКУ /Trend/ - Туркменистан, наряду с другими странами-участницами инициативы «Региональное экономическое сотрудничество в Центральной Азии» (ЦАРЭС) Азиатского банка развития обсудили меры по противодействию пандемии.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, 16 июня 2020 года состоялось консультативное совещание национальных координаторов программы ЦАРЭС в формате видеоконференции.

Туркменская сторона была представлена руководством министерства финансов и экономики.

Отмечается, что целями проведения совещания являлись обсуждение экономических последствий пандемии в странах-участницах ЦАРЭС, представление обновленной информации о реагировании АБР на пандемию, а также оценка деятельности и результатов программы ЦАРЭС.

Сообщается, что стороны ознакомились с проектами, реализованными в рамках программы ЦАРЭС в сферах экономики, торговли, энергетики, туризма.

Отметим, что ранее Туркменистан и страны ЦАРЭС обсудили актуальные вопросы развития нормативно-правовой базы электронной коммерции в регионе.

В ходе встречи, проведенной в мае, Туркменистан представил ЦАРЭС основные направления государственной политики в финансово-экономической сфере, которая нацелена на улучшение национальной нормативно правовой базы, приведение ее в соответствие с международными нормами, внедрение современных методов управления и т.д.

(Автор: Джейла Алиева)

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