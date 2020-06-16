Президент Туркменистана принял участие в церемонии открытия новой зоны отдыха Altyn köl

БАКУ/Trend/ - Сегодня при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония открытия комплекса объектов рекреативной инфраструктуры, построенных на берегу озера, расположенного на территории Багтыярлыкского этрапа Ашхабада. Таким образом, новая зона отдыха вступила в строй действующих, приняв первых гостей.

Ввод в эксплуатацию очередных новых построек, предназначенных для активного отдыха населения, – ещё один шаг на пути формирования в стране развитой системы курортных, спортивных и оздоровительно-развлекательных центров.

За короткое время этот благодатный уголок с живописным водоёмом в северной части Ашхабада преобразился до неузнаваемости и фактически обрёл новую жизнь, предоставив жителям и гостям столицы замечательную возможность интересно и с пользой провести здесь свободное время.

По случаю знаменательного события этим утром здесь собрались председатель Меджлиса, заместители председателя Кабинета министров, руководители министерств и ведомств, военных и правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации, хяким города Ашхабада, молодёжь и дети.

Все с огромным воодушевлением приветствовали прибывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова. Глава государства прошел на территорию новой зоны отдыха, которая представляет собой оригинальный благоустроенный городок, где созданы все условия для комфортного и приятного досуга.

Осмотрев благоустройство прилегающей к озеру территории, президент Туркменистана прошел в шатёр, где уже собрались члены правительства и руководящего корпуса страны. Здесь же были представлены планшеты с проектами, подготовленными в целях дальнейшего развития новой зоны отдыха.

Проекты представляют собой концептуальное видение будущего данного района как крупного массива обособленных ансамблей из коттеджей, объектов социальной инфраструктуры, объединённых идеей создания привлекательной для горожан среды с акцентом на активный отдых на берегу озера, водные развлечения, а также сохранение благоприятной экологии этих мест.

Варианты планировочных решений и архитектурных предложений представлены хякимликом Ашхабада, промышленно-строительным комплексом и Союзом промышленников и предпринимателей.

Обращаясь к участникам торжества, глава государства поздравил всех с открытием базы отдыха и сказал о решении назвать расположенное здесь озеро Altyn köl.

По словам Бердымухамедова, в независимом Туркменистане человек провозглашён наивысшей ценностью общества и государства. В этой связи укрепляется здоровье граждан, улучшаются условия отдыха, строятся и вводятся в эксплуатацию новые санатории и оздоровительные центры.

"Ведётся масштабная работа по охране окружающей среды, обширные массивы превратились в лесные зоны и цветущие сады, с каждым годом природа становится ещё краше. Это является главным условием высокого уровня экологического состояния по всей стране", - подчеркнул туркменский лидер.

Отметив, что создание современной зоны отдыха на берегу озера, украшающего северную окраину Ашхабада благодаря выполненной здесь за короткое время большой работе, – только начало намеченных колоссальных преобразований, президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что это место станет очень популярным среди ашхабадцев и гостей столицы.

Как он отметил, на берегу озера должны быть созданы все условия для отдыха населения, особенно для детей, надлежащим образом организованы регулярное движение общественного транспорта, работа предприятий торговли, общественного питания, медицинских пунктов и спортивных площадок, строго соблюдаться санитарные требования.

Пожелав работникам нового комплекса отдыха успехов в предстоящей работе по укреплению здоровья народа и надлежащей организации отдыха людей, глава государства подписал Постановление об именовании данного озера Altyn köl.

Затем президент Гурбангулы Бердымухамедов предоставил для отчета слово заместителю председателя Кабинета министров Ш.Дурдылыеву.

Вице-премьер доложил о том, что на берегу озера были выделены земельные участки под строительство объектов хякимлику города Ашхабада, промышленно-строительному комплексу, нефтегазовому ведомству и правоохранительным органам.

В настоящее время здесь развернуты работы по благоустройству, а именно, облагораживается пляжная зона, приводятся в порядок подводящие к озеру дороги. Проведена очистка прилегающей к водоёму территории.

Среди подготовленных проектов есть несколько вариантов зданий Управления, коттеджей, торговых центров, яхт-клуба, гостиниц, фитнес-залов, крытых и открытых бассейнов, ресторанов, детских игровых и спортивных площадок, открытых автостоянок, аквапарков, мест для проведения культурных мероприятий, пункта проката велосипедов, парков, дома здоровья, лодочного причала и т.д.

Старт первому этапу строительства современных сооружений, предназначенных для отдыха горожан и интересного времяпрепровождения детей, был дан президентом Туркменистана 28 мая во время рабочей поездки по столице.

На данный момент полностью завершено строительство площадок для спортивных занятий детей, комнат отдыха, медпунктов, пунктов наблюдения, продовольственных и других магазинов, жилых помещений для работников, автостоянки для машин скорой помощи и другого транспорта и ещё ряда вспомогательных объектов.

Несомненно, что возведённый комплекс объектов совсем скоро станет излюбленным местом отдыха горожан и гостей столицы, особенно детей. Здесь люди будут заряжаться энергией окружающей природы, восстанавливая здоровье и физические силы.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил ответственным за эти мероприятия провести брифинг для СМИ в целях подробного освещения в прессе открытия новой зоны отдыха и всех связанных с её функционированием вопросов.

"Вице-премьеру Ш.Дурдылыеву было дано распоряжение подготовить на основе представленных сегодня проектов следующего этапа застройки побережья детальные макеты всего комплекса, отдельных его зданий и сооружений. Планируется рассмотреть их в сентябре и в случае утверждения будет принято соответствующее решение о дальнейшем расширении этой зоны отдыха", - сказал глава государства.

Следующим выступил министр здравоохранения и медицинской промышленности Н.Аманнепесов. Он отметил, что наряду с повышением уровня жизни туркменистанцев в стране возводятся санатории и здравницы, в которых граждане страны могут хорошо отдохнуть и восстановить своё здоровье.

Как отметил министр, экологическое состояние озера соответствует установленным нормам,. Для детей и взрослых, отдыхающих на берегу озера, налажены, в случае необходимости, медицинские услуги. Созданный здесь по поручению главы государства медицинский пункт полностью обеспечен лекарственными и медицинскими препаратами, организовано дежурство автомобилей «Скорой помощи» и опытных работников здравоохранения.

По словам министра, граждане, желающие отдохнуть на берегу озера, могут пройти медицинское обследование и получить соответствующую справку, действительную в течение 14 дней, в студенческом Доме здоровья, а иностранные граждане – в столичном Международном центре лечения заболеваний органов головы и шеи. На всей территории зоны отдыха проведены работы по дезинфекции, и подобные мероприятия будут осуществляться здесь на регулярной основе.

Отдыхающие должны предоставить справки о состоянии здоровья на двух пунктах входа в зону отдыха, организованных министерством внутренних дел. Режим для купания в озере установлен с 9 до 19 часов.

Глава государства отметил, что вся информация об этом должна быть широко освещена в средствах массовой информации, в частности, газетах и журналах, и дал соответствующим руководителям поручения.

Отметив, что вопросы, связанные с охраной здоровья людей, обеспечением гармоничного развития детей всегда будут находиться в центре постоянного внимания государства, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость применения в этой деятельности современных методов и новейших технологий. Туркменский лидер дал конкретные распоряжения по медицинскому сопровождению работы зоны отдыха на берегу озера Altyn köl.

Министр торговли и внешнеэкономических связей О.Гурбанназаров, в свою очередь, доложил об организации здесь торговых услуг, обеспечении широким спектром продовольственных товаров и другой продукции, востребованной в подобных местах.

Подчеркнув, что на берегу озера должен быть обеспечен высокий уровень оказываемых отдыхающим торговых услуг, президент отметил необходимость активного применения в этом направлении передового опыта и дал министру соответствующие поручения.

Затем руководитель агентства Türkmenawtoulaglary О.Суханов сообщил номера маршрутов общественного транспорта, по которым будут выполняться регулярные рейсы к озеру Altyn köl: это пассажирские городские автобусы №№ 11, 7 и 82.

Глава государства, отметив важность организации услуг пассажирского транспорта на должном уровне, поручил составить оптимальное расписание рейсов на озеро в летний сезон, когда желающих провести у воды выходной день будет особенно много.

Движение автобусов и такси следует наладить согласно требованиям зоны отдыха и установленному порядку. Сведения о маршрутах пассажирского автотранспорта должны широко освещаться в СМИ для информированности граждан.

Председатель Союза промышленников и предпринимателей страны Д.Худайбердыев доложил о выполняемых здесь частными предприятиями строительных работах и видах услуг, которые будет предоставлять отдыхающим малый и средний бизнес.

Президент Туркменистана отметил, что важным требованием является обеспечение высокого качества строительства объектов социального назначения и других сооружений в зоне отдыха, сдача их в эксплуатацию в намеченные сроки, а также их соответствующее профилю оснащение.

Затем министр образования М.Гельдыниязов сообщил о том, что Управлением образования города Ашхабада желающим здесь отдыхать детям будут выдаваться соответствующие документы. Это считается важным в установлении количества отдыхающих и определении времени их пребывания в зоне отдыха.

Глава государства акцентировал внимание на проведении этих мер в соответствии с общим Положением зоны отдыха и современным международным опытом, чтобы обеспечить высокий уровень работы в летний сезон.

Затем министр внутренних дел М.Чакыев доложил о разработанной программе по налаживанию на территории озера и на его берегах работы спасательной службы, по обеспечению здесь пожарной безопасности и порядка предоставления на прокат лодок и иных плавательных средств.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость обеспечения безопасности в купальный сезон и распорядился самым ответственным образом подойти к организации спасательной службы в зоне отдыха, а также других мер контроля за порядком. Соответствующие министерства должны осуществлять регулярный мониторинг данной деятельности.

Также в целях совершенствования деятельности зоны отдыха, созданной на берегу озера Altyn köl, туркменский лидер отметил необходимость создания здесь соответствующего Управления и сообщил, что на должность руководителя этой структуры решил назначить Б.Сулейманова.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов особо подчеркнул важность регулярных проверок чистоты воды в озере, для чего нужно каждое утро производить забор проб для лабораторного анализа и только в случае соответствия образцов установленным параметрам открывать зону отдыха для посещения и купания. Эти и другие вопросы следует рассматривать на рабочих совещаниях с участием руководителей всех служб и подразделений, созданных в новой зоне отдыха.

Как отметил глава государства, в будущем штат сотрудников будет расширяться, поскольку этот крупный проект простимулирует развитие данного района, и со временем он превратится в самостоятельную административно-территориальную единицу столицы – этрап Алтын. Он также пожелал новому руководителю успехов в осуществлении поставленных задач и дал рекомендации: "А пока здесь следует создать филиал хякимлика Багтыярлыкского этрапа".

Официальная часть церемонии открытия комплекса продолжилась яркой музыкальной композицией с участием юных артистов. Затем глава государства прошёл к установленной по случаю церемонии открытия арке, где перерезал символическую ленту. Туркменский лидер проследовал по территории комплекса, знакомясь с его обустройством.

Здесь разместились уютные террасы, хорошо оснащённые детские игровые и спортивные площадки, поля для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Предусмотрены 10 домиков для отдыха маленьких посетителей, жилые помещения для обслуживающего персонала, медпункт и служба скорой медицинской помощи.

Возле обустроенного пляжа – кабинки для переодевания, причал. Имеются две наблюдательные вышки для спасательного поста и контроля безопасности во время летнего плавательного сезона, торговая точка, автостоянка на 160 машин.

Осмотрев летние чайные дома, магазин продовольственных товаров, спортивные и игровые площадки в 1-ом секторе комплекса у озера и ознакомившись с условиями организации отдыха на воде, глава государства понаблюдал за купанием малышей. Юные отдыхающие, которые весело, с увлечением осваивали новую зону отдыха, радостно приветствовали президента.

Забота о детях, их благополучии, здоровье и гармоничном развитии выступает одним из важных направлений государственной политики. В культурных центрах, в спортивных и оздоровительных комплексах, создаваемых в последние годы в разных уголках страны, обеспечиваются все условия для раскрытия потенциала юных туркменистанцев.

Формированию здорового образа жизни будет способствовать и зона отдыха у озера Altyn köl. Здесь будет комфортно всем – и большим активным компаниям, и семьям с маленькими детьми. К услугам любителей водных прогулок – моторные лодки и катамараны, гидроскутеры.

Во время осмотра прибрежной территории президент понаблюдал, как на одной из спортивных площадок ребята увлеченно занимались пляжными видами спорта. Поинтересовавшись созданными возможностями для активного досуга юного поколения, глава государства дал ряд поручений соответствующим руководителям по расширению перечня видов спорта, которыми можно заниматься на берегу, а также водных развлечений.

Далее президент Гурбангулы Бердымухамедов проследовал к 3-му сектору зоны отдыха, подведомственной министерству промышленности и строительного производства. Здесь глава государства также ознакомился с обустройством беседок, оформлением помещений, созданными условиями для отдыха и релаксации, обратив особое внимание на озеленение и экологию.

При этом была подчеркнута необходимость дальнейшего изучения передового мирового опыта в области организации пляжного отдыха и туристической индустрии, курортного дела с тем, чтобы привнести всё самое лучшее в развитие этих сфер в Туркменистане.

Отдыхающие здесь ребята прочитали главе государства стихотворения и поделились своими впечатлениями, не скрывая восторга. На память о сегодняшнем событии туркменский лидер вручил подарки детям. Здесь также развернулись выступления маленьких артистов, юных аккордеонистов.

Завершив ознакомление с центром отдыха, глава государства ещё раз поздравил участников торжественной церемонии с открытием новых объектов и отбыл с места события.

Итак, отныне городскую рекреационную инфраструктуру пополнил новый комплекс с поэтичным названием Altyn köl. В создании на берегу «Золотого озера» комфортабельной базы отдыха участвуют также министерство внутренних дел страны и топливно-энергетический сектор.

В дальнейшем к этому знаковому социальному проекту подключатся и другие ведомства, как это было и при формировании Национальной туристической зоны «Аваза», разросшейся со временем до масштабов этрапа и даже города. Это – очередное свидетельство комплексного характера реформ, нацеленных на повышение уровня жизни народа Туркменистана.

Ашхабад – зримый символ беспрецедентных преобразований, развёрнутых в Туркменистане. И состоявшаяся сегодня презентация новой зоны отдыха на озере Altyn köl вписала ещё одну яркую страницу в летопись столицы.