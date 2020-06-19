Туркменистан и ЕС расширят сотрудничество в сфере гуманитарного права

БАКУ/Trend/ - Туркменистан и ЕС обсудили расширение сотрудничества в с сфере международного гуманитарного права.

Как сообщает Trend со ссылкой на Посольство Туркменистана в Азербайджане, 18 июня 2020 года состоялось очередное заседание в рамках Диалога по правам человека «Туркменистан – Европейский Союз» в формате видеоконференции.

На встрече от туркменской стороны приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств страны, включая Меджлис Туркменистана, Омбудсмена, Министерство иностранных дел и др.

Европейская сторона на заседании была представлена руководителем и представителями Европейской службы внешнеполитической деятельности, а также главой Представительства Европейского Союза в Туркменистане.

Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Туркменистаном и ЕС в области прав человека и международного гуманитарного права. Состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как развитие гражданского общества, верховенство закона и судебная реформа, а также интенсивное взаимодействие сторон по уменьшению социально-экономического воздействия пандемии COVID-19.

Согласно источнику, на онлайн-встрече участники также обсудили всестороннее содействие обеспечению экономических, социальных и культурных прав людей в рамках международных и локальных документов, включая Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2015-2020 годы, Национальный план действий в области прав человека на 2016-2020 годы, Национальный план действий по противодействию торговле людьми на 2020-2022 годы, Национальный план действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2018-2022 годы, а также Национальную стратегию Туркменистана по раннему развитию ребенка на 2020-2025 годы и другие.

Также в ходе диалога стороны высказали мнения по расширению сотрудничества Туркменистана и ЕС в рамках многосторонних форумов и международных организаций.

Отмечается, что состоявшееся заседание диалога «Туркменистан - ЕС» является очередным подтверждением приверженности сторон разноплановому двустороннему сотрудничеству.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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