Представители Туркменистана ознакомились с международным опытом поддержания экономической стабильности в условиях пандемии
Представители министерства труда и социальной защиты населения, а также Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана приняли участие в региональном видеосеминаре, проведённом сегодня Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии.
С учётом непростой ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, основное внимание было сконцентрировано на возможных путях снижения влияния острых инфекционных заболеваний на экономику.
Участники семинара были ознакомлены с международным опытом обеспечения экономической устойчивости предприятий, в том числе частного сектора, наиболее подверженного негативному воздействию любых колебаний глобальной финансово-экономической системы.
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Представители Туркменистана ознакомились с международным опытом поддержания экономической стабильности в условиях пандемии
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