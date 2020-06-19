Представители Туркменистана ознакомились с международным опытом поддержания экономической стабильности в условиях пандемии

Представители министерства труда и социальной защиты населения, а также Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана приняли участие в региональном видеосеминаре, проведённом сегодня Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии.

С учётом непростой ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, основное внимание было сконцентрировано на возможных путях снижения влияния острых инфекционных заболеваний на экономику.

Участники семинара были ознакомлены с международным опытом обеспечения экономической устойчивости предприятий, в том числе частного сектора, наиболее подверженного негативному воздействию любых колебаний глобальной финансово-экономической системы.