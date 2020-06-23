Участники Итало-Туркменского бизнес-форума обсудили вопрос упрощения двустороннего сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Очередной Итало-Туркменский бизнес-форум запланирован на предстоящую осень.

Как сообщает Trend со ссылкой на Посольство Италии в Туркменистане, об этом сказал посол Италии в Туркменистане Диего Унгаро в ходе очередного неформального заседания Итало-Туркменского бизнес-форума в формате видеоконференции, которая была открыта заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио ди Стефано и послом.

Сообщается, что на видеоконференции приняли участие представители различных учреждений, компаний и частные предприниматели обеих стран.

В ходе бизнес-форума участники рассмотрели некоторые трудности при получении въездных виз, регистрации компаний, конвертируемость валюты, транспортные и банковские расходы, доступ к аккредитивам.

Согласно данным посольства, издание итало-туркменского бизнес-справочника за 2020 год будет доступно в печатном виде, а также в электронном формате на веб-сайтах Посольства Италии в Ашхабаде и Итальянского торгового агентства ICE/ITA.



Также стороны обсудили результаты, достигнутые по итогам предыдущего официального бизнес-форума, который состоялся 6 ноября 2019 года в Милане (Италия).



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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