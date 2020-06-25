В Баку отметили 296-летие Махтумкули Фраги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках празднования Дня поэзии Махтумкули Фраги 25 июня 2020 года при организации Посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике совместно с Национальной академии наук Азербайджана и Академией наук Туркменистана в формате онлайн состоялась Международная научная конференция «Махтумкули Фраги и тюркский мир», посвящённая 296-летию со дня рождения классика туркменской и мировой литературы XVIII века, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие руководители международных и общественных организаций, дипломаты, представители научной и творческой интеллигенции, а также почитатели творчества туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Конференцию открыл первый вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли. Поприветствовав инициативу туркменских коллег по проведению подобной встречи, он коротко изложил тезисы по изучению многовековых туркмено-азербайджанских культурных связей. Академик подчеркнул важность сотрудничества между научными академиями и творческими кругами Азербайджана и Туркменистана.

Выступившие на конференции ведущие ученые и специалисты отметили, что идейное содержание творчества и непререкаемый авторитет Махтумкули Фраги способствовали тому, что образ великого туркмена стал символом доброй воли туркменского народа в деле установления гуманитарных отношений с другими народами мира. Причина такой популярности кроется в том, что его творчество никого не оставляет равнодушным, оно привлекает миллионы читателей особой душевностью, проникновенностью, горячей любовью к Родине, к своему народу.

В своих выступлениях они отметили, что литературное, философское наследие Махтумкули Фраги на многие века вперед создали благотворную почву для развития туркменской литературы, истории, драматургии, что литераторы последующих поколений еще несколько эпох будут осваивать это далеко еще не вспаханное для них поле словесного мастерства, продолжать и развивать его традиции. Поэзия Махтумкули обогатила литературу идеями общетуркменского патриотизма, свободы и гуманизма.

Было отмечено, что плодотворная работа конференции станет заметным вкладом в развитие науки, культуры и литературы, в также позволит значительно расширить рамки сотрудничества в изучении жизни и творчества, богатого духовного наследия великого мыслителя Махтумкули Фраги.

Участники мероприятия высоко оценили значение этой конференции, посвященной творчеству мастера слова и выразили общее желание укреплять и расширять научное сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджаном.