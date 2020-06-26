Президент Туркменистана провёл совещание по актуальным аспектам госдеятельности

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием заместителей председателя Кабинета министров П. Агамырадова и Г. Мушшикова, на котором были обсуждены шаги по снижению негативного воздействия на национальную экономику пандемии COVID-19, а также ход реформ в сфере образования.

Первым с отчётом о положении дел в подведомственных структурах выступил вице-премьер П.Агамырадов. В докладе были освещены вопросы планомерного повышения эффективности системы здравоохранения. Наряду с этим были оглашены результаты комплексных профилактических мер по предупреждению возникновения в стране коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, в настоящее время ведётся работа по подготовке кадров по специальностям, востребованным в различных отраслях экономики, освоению современных методик преподавания в средних профессиональных учебных заведениях и введению новых дисциплин.

В учреждениях сферы образования продолжаются выпускные экзамены, а также идёт подготовка к приёмным экзаменам, для надлежащего проведения которых активно применяются передовая мировая практика и современные технологии.

Резюмируя отчёт, президент Туркменистана подчеркнул, что масштабная деятельность, направленная на предотвращение распространения опасного инфекционного заболевания должна носить системный и научно обоснованный характер.

Заострив внимание на необходимости совместной с профильными структурами работы с учётом возникающих в мире сложных обстоятельств, туркменский лидер адресовал вице-премьеру конкретные поручения.

"В рамках успешной реализации реформ в научно-образовательной системе особое значение следует придавать цифровизации экономики", - продолжил глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

По его словам, первоочередными задачами в настоящее время выступают совершенствование деятельности в данном направлении с акцентом на науку, подготовка квалифицированных, эрудированных, творчески мыслящих, свободно ориентирующихся в достижениях научно-технического прогресса молодых специалистов.

"Необходимо комплексно подходить к вопросам укрепления кадрового потенциала для всех сегментов национальной экономики", - отметил глава государства, распорядившись обеспечить высокий организационный уровень вступительных экзаменов для абитуриентов отечественных вузов.

В числе ключевых направлений работы выступает модернизация системы образовательной и профессиональной подготовки, а также деятельности профильных структур согласно реалиям времени. В данном контексте вице-премьеру было поручено изучить возможность введения в учреждениях системы образования новых специальностей.

В ряд первоочередных задач глава государства Гурбангулы Бердымухамедов поставил определение квот для поступающих в отечественные вузы и разработку соответствующего порядка.

Затем заместитель председателя Кабинета министров Г.Мушшиков доложил о выполнении поручений по дальнейшему развитию банковского и финансового секторов, внедрению новейших методов и технологий, организации деятельности подведомственных структур с учётом реалий времени.

Заслушав отчёт, президент отметил, что важным требованием сегодняшнего дня является развитие экономики страны на научной основе. Вместе с тем подчёркивалось, что следует держать под постоянным контролем обеспечение устойчивого роста народнохозяйственного комплекса, а также предпринимать конкретные меры по увеличению производственных мощностей.

Говоря о значении стремительно развивающихся рыночных отношений на базе инноваций и передовых технологий, Бердымухамедов подчеркнул, что в этих условиях появляются новые механизмы и формы ведения хозяйственной деятельности. В данной связи акцент был сделан на необходимости внедрения современных методов экономического управления.

Заострив внимание на вопросах совершенствования организационных структур ведомств с целью повышения эффективности работы и конкурентоспособности предприятий, глава Туркменистана распорядился принять все меры для выполнения намеченных планов.

Поручив всесторонне подготовиться к расширенному заседанию Кабинета министров, посвященному итогам развития национальной экономики за первое полугодие, глава государства дал указание продумать предложения по поводу успешного решения актуальных задач.

"Учитывая сложившуюся в мире непростую ситуацию, необходимо предпринять конкретные шаги, направленные на охрану здоровья населения, снижение негативного влияния на развитие отраслей экономики", - подчеркнул глава государства.

В ходе рабочего совещания был также рассмотрен ряд других вопросов по всестороннему развитию Туркменистана, укреплению здоровья народа. Особый акцент был сделан на обеспечении скоординированной деятельности всех структур.

Завершая совещание, президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал его участникам успехов в решении поставленных задач.