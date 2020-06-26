ООН признала Туркменистан одной из лучших стран в мире в области охраны материнства

Согласно статистическим данным ООН определил Туркменистан как одну из лучших стран мира в сфере охраны материнства и детства. Так, по опубликованным за прошлый год оценкам ООН, коэффициент материнской смертности при родах в этой стране – один из самых низких в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.

Охрана материнства и детства находится в числе приоритетов социально ориентированной государственной политики, в рамках которой реализованы и ныне осуществляются десятки проектов и программ национального и регионального значения.

Большинство из них нацелено на дальнейшее развитие и совершенствование системы здравоохранения, укрепление её законодательной базы, осуществление беспрецедентных мер, направленных на всестороннюю поддержку семьи, стимулирование роста рождаемости населения, повышение качества жизни туркменистанцев.

Благодаря государственной поддержке, в столице и регионах возведены современные медицинские и оздоровительные учреждения, в первую очередь, Центры охраны здоровья матери и ребёнка «Эне мяхри».

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, в этом направлении успешно реализуются национальные программы, в частности, по грудному вскармливанию и борьбе с анемией, получившие высокую оценку международных структур.

Поэтапно претворяя в жизнь стратегию снижения уровня заболеваемости населения, Туркменистан полностью или частично избавился от многих видов заболеваний, распространённых в регионе. Благодаря полной иммунизации населения, в стране ликвидирован ряд инфекционных болезней, в том числе дракункулёз, полиомиелит, малярия, корь и краснуха. Достигнутые успехи подтверждены соответствующими международными сертификатами.

В целях профилактики заболеваний, связанных с недостатком в организме человека йода и железа, в тесном сотрудничестве с зарубежными партнёрами осуществляется планомерная и долгосрочная работа по обогащению ими пищевых продуктов, в частности, муки и соли.

Большое значение для репродуктивного здоровья и снижения уровня материнской смертности имели предпринятые шаги по переориентации здравоохранения на существенное усиление профилактической работы – своевременную диагностику и, соответственно, лечение различных заболеваний. Наряду с этим, создаются условия для утверждения здорового образа жизни, широкой популяризации физической культуры и спорта.

Особое внимание уделяется укреплению социального статуса семьи, роли женщин в воспитании подрастающего поколения, пропаганде традиционных семейных ценностей.

Установленный трудовым законодательством запрет на увольнение, ночную и сверхурочную работу женщин, ожидающих ребёнка, предоставление им и матерям малолетних детей более лёгкой работы, в том числе с гибким графиком и неполным рабочим днём, другие правовые гарантии обеспечивают социальную защиту таких семей и позволяют работающим матерям уделять значительное время воспитанию детей. Льготами пользуются и многодетные матери, воспитавшие восьмерых и более детей и удостоенные почётного звания «Эне мяхри».