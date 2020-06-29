Путь Хаджи-Аркадага – путь народа

Туркменистан 29 июня 2020 11:12 (UTC+04:00)
Путь Хаджи-Аркадага – путь народа

Что означает быть лидером народа, страны? Ведь это не должность и не звание. Это воплощение национального единства, основанного на доверии, приверженности общим ценностям и общем видении целей.

Главной ценностью государства Президент Гурбангулы Бердымухамедов провозгласил человека, а целью независимого развития страны – благополучие и счастье родного народа. И к этой цели туркменский лидер уверенно ведёт страну, открывая новые горизонты роста, знаменуя путь важными достижениями и большими свершениями. Забота о народе, являясь главной задачей государства, лежит в основе всей социально-экономической политики Президента Туркменистана.

Заботой о народе, его достойном будущем продиктованы самые смелые замыслы и масштабные преобразования, крупные проекты и комплексные программы, реализация которых выводит страну на передовые позиции в мире по многим параметрам развития, повышает её международный авторитет.

В центре этих глубинных процессов, охвативших все стороны жизнедеятельности государства и общества - служение Президента Гурбангулы Бердымухамедова, исключительная ответственность, воля и последовательность, мудрость и дальновидность в принятии стратегических решений, энергичная деятельность лидера нации по их осуществлению на практике.

Лидерство – это и есть действие, когда убеждённая, сильная, цельная личность выступает примером, не просто призывая, но создавая то, что необходимо, вкладывая все свои усилия, опыт в результат.

Видя в лидере государства образец такой неутомимой работы во имя Родины, процветания народа, счастья детей, туркменистанцы вдохновляются на созидательный труд, поддерживая все начинания Президента и сплачиваясь вокруг выдвигаемых им идей.

Именно опора на народ есть основа и решающее условие достижения весомых успехов в экономике и социальной сфере страны - эти слова Президента Гурбангулы Бердымухамедова подтвердили и недавние рабочие поездки главы государства по велаятам, в ходе которых он лично знакомился с продвижением реформ и программных мер на местах.

Встречаясь с земледельцами, фермерами, сельчанами других профессий и учащейся молодёжью Президент подробно интересовался условиями их жизни, труда, быта, текущими хлопотами и планами на будущее.

Это свидетельствует о чутком внимании главы государства к потребностям и интересам людей. Взращивание нового поколения рачительных хозяев земли – базовое условие успеха реформ в агропромышленном комплексе, подчеркивает Президент. И это условие относится и к другим сферам деятельности.

Выступая оплотом народа, Президент Гурбангулы Бердымухамедов в то же время раскрывает его истинный, то есть практически неограниченный потенциал, вселяя твёрдую веру в свои возможности, стимулируя в соотечественниках сознательное и ответственное отношение к своей судьбе и судьбе Отчизны.

Каждое из многочисленных событий в жизни страны, будь то открытие или закладка новых социальных и промышленных объектов, запуск больших энергетических, транспортных, индустриальных проектов регионального и международного значения, преобразования в гуманитарной области – науке и образовании, культуре, спорте, отражают панораму бурно развивающейся страны и приоритеты ее политики.

Гармоничное сочетание того, что принято называть традиционным в жизни любого народа - его дух, ментальность, нравственные ориентиры и историческое наследие - с новациями и высокими технологиями сегодняшнего дня и составляет вектор нашего необратимого движения вперед.

Поставив задачу превращения Туркменистана в индустриально развитое государство, в страну с мощным промышленным производством, выпускающим качественную, конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, глава государства определил ключевым условием внедрение передового зарубежного опыта и тотальную цифровизацию, охватывающую все сферы экономики и жизни общества, начиная с системы образования.

И эта деятельность тоже продиктована мыслью о будущем наших детей и потомков. Создается мощная платформа к тому, чтобы нынешнее юное поколение завтра, овладев самыми современными технологиями и компетенциями, взяло в свои руки могущественную страну с эффективным и самодостаточным экономическим комплексом, сильным научно-техническим потенциалом, социально защищённым обществом и не уступающую по уровню развития ведущим государствам мира.

А для дальнейшего устойчивого развития страны, продолжения начатых преобразований, чрезвычайно важны специалисты новой генерации – и это особенно подчеркивает туркменский лидер, говоря о перспективах международного сотрудничества. Подготовка кадров неизменно вносится главой государства в комплекс первоочередных вопросов по реализации крупномасштабных проектов в различных отраслях экономики.

Эта тема прозвучала и на недавнем рабочем совещании, проведённом Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, где был рассмотрен ход реформ в сфере образования, а также обсуждены шаги по снижению негативного воздействия на национальную экономику пандемии COVID-19.

Уровень развития общественного здравоохранения – один из основных показателей качества жизни населения в любой стране, эффективности ее государственной модели и социальной политики. Ведь в этой сфере лежат главные постулаты, которые придают деятельности государства человеческое измерение, ценностное содержание, определяемое понятием «здоровье народа – богатство страны».

Но главное в этих масштабных работах то, что всё это делается во имя и на благо людей, живущих на нашей земле. Социально-экономическая программа Президента Гурбангулы Бердымухамедова, нацеленная на обеспечение материального благосостояния и духовное развитие населения, отличается новаторством, масштабностью поставленных задач, смелостью, всеобъемлющим творческим подходом и вместе с тем практическим обоснованием изыскания ресурсов для воплощения ее в жизнь.

Очевидные и впечатляющие результаты шаг за шагом принимаемых в стране мер говорят сами за себя, и Туркменистану уже не нужно доказывать свою состоятельность и зрелость – о его устойчивости лучше всего свидетельствует нарастающее стремление деловых кругов мира развивать долгосрочные партнерские контакты со страной.

В этом контексте необходимо особо отметить роль нейтрального статуса Туркменистана как действенного механизма налаживания многопланового сотрудничества в решении актуальных задач современности, укрепления дружественных, добрососедских отношений между государствами и народами.

Организация Объединённых Наций высоко оценивает вклад страны в развитие конструктивного международного партнёрства в различных сферах, целиком и полностью поддерживает выдвинутые Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым созидательные инициативы, свидетельством чему также является ряд резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, в том числе по транспорту, энергетике, экологии и др.

По предложению туркменского лидера ООН также учредила Всемирный день велосипеда и объявила следующий, 2021 год Международным Годом мира и доверия.

Мир и доверие! Именно то, в чём сегодня больше всего нуждается человечество, потому что эти два неотделимых друг от друга понятия становятся главным условием сотрудничества и развития.

Всеобщая безопасность и процветание для всех народов планеты, прогресс и гуманизм, духовность и дружба - всё это вобрала в себя идея туркменского лидера, выступившего как глава независимого государства, имеющего нейтральный статус, 25-летие которого отмечается в этом году.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отмечает, что внешняя политика любого государства неотделима от политики внутренней. В этой взаимосвязи кроется ключ к пониманию нейтралитета как условия независимого и самостоятельного развития нашей страны.

Реализуя принципы миролюбия, согласия, толерантности и гуманизма в обществе, во внутренней жизни, Туркменское государство проецирует эти понятия и на свои взаимоотношения с внешним миром. И наоборот, - привносит в свою практику все лучшее, прогрессивное, полезное, что есть за рубежом.

Как отмечает Президент Туркменистана, чтобы поднять уровень жизни народа на еще большую высоту, мы не должны успокаиваться на достигнутом. Впереди – новые, ответственные задачи, требующие самого серьезного подхода и дальновидных решений.

В соответствии с национальными программами, эти задачи решаются поэтапно, на системной и комплексной основе. Мы не случайно употребили понятие «комплексно». Для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым, наряду с наличием материального достатка, важны и духовно-нравственные ценности.

Наш Хаджи-Аркадаг и эти вопросы не оставляет без внимания. В стране, независимо от вероисповедания, создаются необходимые условия для исполнения религиозных обрядов.

Сегодня нашему лидеру – Хаджи-Аркадагу исполняется 63 года. Эта дата считается в исламском мире священной, возрастом Пророка. Достичь этого возраста – огромная честь, благополучие. Путь Хаджи-Аркадага – путь народа. В этом каждый из нас убеждается в повседневной жизни. И за это мы многократно благодарны Хаджи-Аркадагу. Желаем лидеру нации крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Туркменистан целеустремленно движется к вершинам своего благополучия и процветания, и сильные импульсы этому движению придает активная, преобразующая энергия главы государства, его лидерство, воплощающее единение и дух народа.

Своей деятельностью Президент Гурбангулы Бердымухамедов показывает, что лидер – не тот, кто указывает путь, а тот, кто его прокладывает и берёт на себя ответственность и труд в этом деле, первым принимает вызовы и выстраивает стратегию. Лидер не просто руководит и направляет. Он организует, консолидирует и работает во главе большой команды единомышленников – а у нас это вся страна.

И потому движение Туркменистана год от года набирает новую динамику. Она – в непрекращающихся процессах создания материальных, духовных, политических, экономических и социальных предпосылок, обеспечивающих качественные изменения в развитии страны, растущее соответственно запросам времени благополучие народа.

Счастливая жизнь людей и процветающее государство – и есть главная забота и миссия Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В мае в Турции возросло количество используемых транспортных средств
В мае в Турции возросло количество используемых транспортных средств
Семь азербайджанских страховщиков снизили сборы премий за первые 5 мес. 2020 г.
Семь азербайджанских страховщиков снизили сборы премий за первые 5 мес. 2020 г.
В Азербайджане 14 страховщиков увеличили сборы страховых премий
В Азербайджане 14 страховщиков увеличили сборы страховых премий
Loading Bars
Лента новостей
Таиланд планирует стать глобальным центром медицинского туризма к 2024 году Другие страны 12:00
Туркменистан и КНР намерены развивать сотрудничество в рамках международных организаций Туркменистан 11:58
В Азербайджане внесены изменения в закон о телекоммуникациях Общество 11:57
В России за сутки выявили 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом Россия 11:56
Xiaomi занимается разработкой автомобиля Другие страны 11:54
В мае в Турции возросло количество используемых транспортных средств Турция 11:54
В Грузии выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом Грузия 11:53
Президент Ильхам Алиев удостоил группу работников морского транспорта орденами и медалями Политика 11:52
Номинальная мощность добычи полезных ископаемых увеличился на 23,5 млн. тонн Экономика 11:47
Семь азербайджанских страховщиков снизили сборы премий за первые 5 мес. 2020 г. Экономика 11:46
Власти Шри-Ланки полностью отменили введенный из-за коронавируса комендантский час Другие страны 11:45
Курсы валют в Узбекистане: Евро прекратил падение, доллар продолжает расти Узбекистан 11:45
Поставки японских автомобилей в Казахстан снизились на 40% Казахстан 11:45
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания работникам морского транспорта Политика 11:44
Казахстан - одно из важных направлений для граждан Турции в поиске работы Турция 11:41
Ахлиман Амирасланов: В мире 50%-ный рост числа зараженных является серьезным предупреждением Общество 11:40
В Азербайджане вдвое повышены штрафы за неношение масок Общество 11:27
Объявлены победители 1-ых Международных научных конференций студентов и молодых исследователей Общество 11:25
Из-за глобальной пандемии падает спрос на турецкую мебель в Иране Турция 11:24
В Азербайджане 14 страховщиков увеличили сборы страховых премий Экономика 11:24
Врач: Состояние Бахрама Багирзаде хоть и медленно, но постепенно улучшается Общество 11:22
Радикальная оппозиция заразила себя вирусом предательства - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:13
Путь Хаджи-Аркадага – путь народа Туркменистан 11:12
В двух регионах Туркменистана собрано наибольшее количество пшеницы Бизнес 11:10
Евгений Михайлов: Инициатива Президента Ильхама Алиева - сильный ход лидера с высокой дипломатической выучкой Политика 11:08
В Азербайджане ряд учителей сможет участвовать в конкурсе по приему на работу Общество 10:54
Туркменский лидер посетил Президентский ахалтекинский конный комплекс и озеро Altyn köl Туркменистан 10:52
В Армении за сутки зарегистрировано 482 новых случая заражения коронавирусом Армения 10:51
В Туркменистане состоялась церемония чествования лучших работников сферы культуры, искусства и СМИ Туркменистан 10:43
В Азербайджане к административной ответственности привлечены свыше 2 тыс участников дорожного движения Общество 10:41
Два землетрясения произошли в Боливии Другие страны 10:40
В Туркменистане объявлены имена лауреатов президентской премии Туркменистан 10:39
Азербайджанцы смогут принять участие в обучающих программах ГИТИСа Культура 10:39
Туркменистан сократил импорт готовой одежды из Турции Турция 10:38
Придайте новое дыхание вашему бизнесу с микрокредитами от Yelo Bank Экономика 10:37
Россия и Великобритания закупили дизельное топливо в Туркменистане Бизнес 10:28
Крупные нефтекомпании Китая планируют альянс для совместной закупки нефти Другие страны 10:28
Президент Туркменистана совершил рабочую поездку по столице Туркменистан 10:22
Бакметрополитен сегодня выпустит на линии два новых состава (ФОТО) Общество 10:22
Паром затонул в Бангладеш Другие страны 10:14
ВС Армении подвергли снайперскому обстрелу азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 10:12
Вооруженные люди напали на здание фондовой биржи в Пакистане Другие страны 10:10
Драгметаллы в Азербайджане растут в цене Финансы 10:02
В Узбекистане снижается спрос на турецкие ковры Турция 09:57
Президент Туркменистана присвоил министру культуры Узбекистана почётное звание «Заслуженный артист» Туркменистан 09:56
Сколько туристов из Казахстана посетило Турцию в мае этого года? Турция 09:56
В адрес президента Туркменистана поступают поздравления с днём рождения Туркменистан 09:54
Манат растет по отношению к валютам основных торговых партнеров Азербайджана Финансы 09:53
Узбекистан повысил импорт товаров оборонпрома из Турции Турция 09:47
Казахстан в период пандемии значительно снизил импорт ювелирных изделий из Турции Турция 09:47
Нефть дешевеет более чем на 1,5% на фоне роста числа заражений COVID-19 Энергетика 09:44
Президент Туркменистана подписал указ о присвоении почётных званий деятелям культуры и искусства Туркменистан 09:42
Ханде Харманджы: Нам необходимо преодолеть долгий путь Общество 09:41
Нацбанк Казахстана переехал в столицу Казахстан 09:41
В Узбекистане столичные оптовики нарастили обороты почти в 1,8 раза Узбекистан 09:38
Евросоюз открывает границы для Грузии с 1 июля Грузия 09:36
Китай сокращает ввоз турецких электротоваров Турция 09:35
Значительно увеличился объем контейнерных грузоперевозок между Азербайджаном и Россией Транспорт 09:35
Иран к концу года планирует получить вакцину от коронавируса Общество 09:34
Грузия сокращает импорт мебели из Турции Турция 09:34
Азербайджан рекордно снизил импорт ювелирных изделий из Турции Турция 09:30
Франция сократила импорт автомобилей из Турции Турция 09:29
Политолог: Сегодня в Армении царит диктаторский режим Общество 09:28
TRACECA: Реконструкция пунктов пропуска на грузино-турецкой границе привела к положительным результатам Транспорт 09:23
Кямран Байрамов: Проводимая Президентом Азербайджана успешная внешняя политика еще больше повышает авторитет страны в мире Политика 09:22
Субхан Талыблы: Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана Политика 09:20
Власти Японии выступили за сохранение структуры Группы семи Другие страны 08:51
Чехия и Азербайджан проведут экономические консультации – министерство Бизнес 08:47
Дуда лидирует в первом туре президентских выборов, набрав более 45% голосов Европа 08:40
В Кыргызстане за сутки выявлено еще 269 новых случаев COVID-19 Кыргызстан 08:19
Бывший тренер "Барселоны" Вальверде может возглавить "Валенсию" Спорт 08:13
Nissan закончил 2019 финансовый год с дефицитом в размере почти $6,3 млрд В мире 07:53
Постпред Ирана: Иран является флагманом борьбы с наркотиками в мире Иран 07:35
Иностранцам еще на месяц продлили срок легального пребывания в Грузии Грузия 06:34
На юго-западе Китая 12 человек погибли из-за мощных ливней Другие страны 06:18
Избирком Польши надеется представить окончательные итоги первого тура выборов 30 июня Европа 06:00
В Торонто прошел митинг за расформирование полицейских управлений в Канаде Другие страны 05:30
Премьер-министр Франции одержал победу на выборах мэра Гавра Европа 05:08
Законодатели штата Миссисипи одобрили законопроект об изменении флага штата США 04:34
Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тыс. В мире 03:29
В Бразилии за сутки зарегистрировали более 30 тыс. новых случаев коронавируса Другие страны 03:01
Ирландия снимает значительную часть связанных с коронавирусом ограничений Другие страны 02:31
В Москве умерли еще 23 пациента с коронавирусом Россия 01:12
Авиарегулятор США разрешил 29 июня начать летные испытания Boeing 737 MAX В мире 00:49
"Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в полуфинале Кубка Англии по футболу Спорт 00:35
Экзитпол: Дуда и Тшасковский проходят во второй тур президентских выборов в Польше Европа 00:00
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 170 тысяч Турция 28 июня 23:32
Еще пять казахстанцев умерли от коронавируса Казахстан 28 июня 23:29
ВОЗ: более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 28 июня 23:21
В Турции вспыхнул пожар на крахмальном заводе Турция 28 июня 23:13
За сутки в ВС РФ выздоровели 92 военнослужащих, заразившихся коронавирусом Россия 28 июня 22:45
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 Турция 28 июня 22:27
Советник премьера Великобритании по нацбезопасности ушел в отставку Европа 28 июня 22:04
Raiffeisen Bank International играет связующую роль между азербайджанскими фининститутами и мировой экономикой Финансы 28 июня 22:00
"Милан" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии Спорт 28 июня 21:41
Starbucks присоединилась к бойкоту соцсетей путем отказа от размещения рекламы США 28 июня 21:28
Более 40 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции Турция 28 июня 21:19
В Пакистане число заражений коронавирусом превысило 200 тысяч Другие страны 28 июня 21:08
Властям Турции сдались еще три террориста РПК Турция 28 июня 20:52
Трамп заявил, что РФ полностью переиграла администрацию Обамы, за что ее исключили из G8 США 28 июня 20:48
Все новости