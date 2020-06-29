Путь Хаджи-Аркадага – путь народа

Что означает быть лидером народа, страны? Ведь это не должность и не звание. Это воплощение национального единства, основанного на доверии, приверженности общим ценностям и общем видении целей.

Главной ценностью государства Президент Гурбангулы Бердымухамедов провозгласил человека, а целью независимого развития страны – благополучие и счастье родного народа. И к этой цели туркменский лидер уверенно ведёт страну, открывая новые горизонты роста, знаменуя путь важными достижениями и большими свершениями. Забота о народе, являясь главной задачей государства, лежит в основе всей социально-экономической политики Президента Туркменистана.

Заботой о народе, его достойном будущем продиктованы самые смелые замыслы и масштабные преобразования, крупные проекты и комплексные программы, реализация которых выводит страну на передовые позиции в мире по многим параметрам развития, повышает её международный авторитет.

В центре этих глубинных процессов, охвативших все стороны жизнедеятельности государства и общества - служение Президента Гурбангулы Бердымухамедова, исключительная ответственность, воля и последовательность, мудрость и дальновидность в принятии стратегических решений, энергичная деятельность лидера нации по их осуществлению на практике.

Лидерство – это и есть действие, когда убеждённая, сильная, цельная личность выступает примером, не просто призывая, но создавая то, что необходимо, вкладывая все свои усилия, опыт в результат.

Видя в лидере государства образец такой неутомимой работы во имя Родины, процветания народа, счастья детей, туркменистанцы вдохновляются на созидательный труд, поддерживая все начинания Президента и сплачиваясь вокруг выдвигаемых им идей.

Именно опора на народ есть основа и решающее условие достижения весомых успехов в экономике и социальной сфере страны - эти слова Президента Гурбангулы Бердымухамедова подтвердили и недавние рабочие поездки главы государства по велаятам, в ходе которых он лично знакомился с продвижением реформ и программных мер на местах.

Встречаясь с земледельцами, фермерами, сельчанами других профессий и учащейся молодёжью Президент подробно интересовался условиями их жизни, труда, быта, текущими хлопотами и планами на будущее.



Это свидетельствует о чутком внимании главы государства к потребностям и интересам людей. Взращивание нового поколения рачительных хозяев земли – базовое условие успеха реформ в агропромышленном комплексе, подчеркивает Президент. И это условие относится и к другим сферам деятельности.

Выступая оплотом народа, Президент Гурбангулы Бердымухамедов в то же время раскрывает его истинный, то есть практически неограниченный потенциал, вселяя твёрдую веру в свои возможности, стимулируя в соотечественниках сознательное и ответственное отношение к своей судьбе и судьбе Отчизны.

Каждое из многочисленных событий в жизни страны, будь то открытие или закладка новых социальных и промышленных объектов, запуск больших энергетических, транспортных, индустриальных проектов регионального и международного значения, преобразования в гуманитарной области – науке и образовании, культуре, спорте, отражают панораму бурно развивающейся страны и приоритеты ее политики.

Гармоничное сочетание того, что принято называть традиционным в жизни любого народа - его дух, ментальность, нравственные ориентиры и историческое наследие - с новациями и высокими технологиями сегодняшнего дня и составляет вектор нашего необратимого движения вперед.

Поставив задачу превращения Туркменистана в индустриально развитое государство, в страну с мощным промышленным производством, выпускающим качественную, конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, глава государства определил ключевым условием внедрение передового зарубежного опыта и тотальную цифровизацию, охватывающую все сферы экономики и жизни общества, начиная с системы образования.

И эта деятельность тоже продиктована мыслью о будущем наших детей и потомков. Создается мощная платформа к тому, чтобы нынешнее юное поколение завтра, овладев самыми современными технологиями и компетенциями, взяло в свои руки могущественную страну с эффективным и самодостаточным экономическим комплексом, сильным научно-техническим потенциалом, социально защищённым обществом и не уступающую по уровню развития ведущим государствам мира.

А для дальнейшего устойчивого развития страны, продолжения начатых преобразований, чрезвычайно важны специалисты новой генерации – и это особенно подчеркивает туркменский лидер, говоря о перспективах международного сотрудничества. Подготовка кадров неизменно вносится главой государства в комплекс первоочередных вопросов по реализации крупномасштабных проектов в различных отраслях экономики.

Эта тема прозвучала и на недавнем рабочем совещании, проведённом Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, где был рассмотрен ход реформ в сфере образования, а также обсуждены шаги по снижению негативного воздействия на национальную экономику пандемии COVID-19.

Уровень развития общественного здравоохранения – один из основных показателей качества жизни населения в любой стране, эффективности ее государственной модели и социальной политики. Ведь в этой сфере лежат главные постулаты, которые придают деятельности государства человеческое измерение, ценностное содержание, определяемое понятием «здоровье народа – богатство страны».

Но главное в этих масштабных работах то, что всё это делается во имя и на благо людей, живущих на нашей земле. Социально-экономическая программа Президента Гурбангулы Бердымухамедова, нацеленная на обеспечение материального благосостояния и духовное развитие населения, отличается новаторством, масштабностью поставленных задач, смелостью, всеобъемлющим творческим подходом и вместе с тем практическим обоснованием изыскания ресурсов для воплощения ее в жизнь.

Очевидные и впечатляющие результаты шаг за шагом принимаемых в стране мер говорят сами за себя, и Туркменистану уже не нужно доказывать свою состоятельность и зрелость – о его устойчивости лучше всего свидетельствует нарастающее стремление деловых кругов мира развивать долгосрочные партнерские контакты со страной.

В этом контексте необходимо особо отметить роль нейтрального статуса Туркменистана как действенного механизма налаживания многопланового сотрудничества в решении актуальных задач современности, укрепления дружественных, добрососедских отношений между государствами и народами.

Организация Объединённых Наций высоко оценивает вклад страны в развитие конструктивного международного партнёрства в различных сферах, целиком и полностью поддерживает выдвинутые Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым созидательные инициативы, свидетельством чему также является ряд резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, в том числе по транспорту, энергетике, экологии и др.

По предложению туркменского лидера ООН также учредила Всемирный день велосипеда и объявила следующий, 2021 год Международным Годом мира и доверия.

Мир и доверие! Именно то, в чём сегодня больше всего нуждается человечество, потому что эти два неотделимых друг от друга понятия становятся главным условием сотрудничества и развития.

Всеобщая безопасность и процветание для всех народов планеты, прогресс и гуманизм, духовность и дружба - всё это вобрала в себя идея туркменского лидера, выступившего как глава независимого государства, имеющего нейтральный статус, 25-летие которого отмечается в этом году.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отмечает, что внешняя политика любого государства неотделима от политики внутренней. В этой взаимосвязи кроется ключ к пониманию нейтралитета как условия независимого и самостоятельного развития нашей страны.

Реализуя принципы миролюбия, согласия, толерантности и гуманизма в обществе, во внутренней жизни, Туркменское государство проецирует эти понятия и на свои взаимоотношения с внешним миром. И наоборот, - привносит в свою практику все лучшее, прогрессивное, полезное, что есть за рубежом.

Как отмечает Президент Туркменистана, чтобы поднять уровень жизни народа на еще большую высоту, мы не должны успокаиваться на достигнутом. Впереди – новые, ответственные задачи, требующие самого серьезного подхода и дальновидных решений.

В соответствии с национальными программами, эти задачи решаются поэтапно, на системной и комплексной основе. Мы не случайно употребили понятие «комплексно». Для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым, наряду с наличием материального достатка, важны и духовно-нравственные ценности.

Наш Хаджи-Аркадаг и эти вопросы не оставляет без внимания. В стране, независимо от вероисповедания, создаются необходимые условия для исполнения религиозных обрядов.

Сегодня нашему лидеру – Хаджи-Аркадагу исполняется 63 года. Эта дата считается в исламском мире священной, возрастом Пророка. Достичь этого возраста – огромная честь, благополучие. Путь Хаджи-Аркадага – путь народа. В этом каждый из нас убеждается в повседневной жизни. И за это мы многократно благодарны Хаджи-Аркадагу. Желаем лидеру нации крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Туркменистан целеустремленно движется к вершинам своего благополучия и процветания, и сильные импульсы этому движению придает активная, преобразующая энергия главы государства, его лидерство, воплощающее единение и дух народа.

Своей деятельностью Президент Гурбангулы Бердымухамедов показывает, что лидер – не тот, кто указывает путь, а тот, кто его прокладывает и берёт на себя ответственность и труд в этом деле, первым принимает вызовы и выстраивает стратегию. Лидер не просто руководит и направляет. Он организует, консолидирует и работает во главе большой команды единомышленников – а у нас это вся страна.

И потому движение Туркменистана год от года набирает новую динамику. Она – в непрекращающихся процессах создания материальных, духовных, политических, экономических и социальных предпосылок, обеспечивающих качественные изменения в развитии страны, растущее соответственно запросам времени благополучие народа.

Счастливая жизнь людей и процветающее государство – и есть главная забота и миссия Президента Гурбангулы Бердымухамедова.