Президент Туркменистана подписал указ о присвоении почётных званий деятелям культуры и искусства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ, в соответствии с которым за вклад в развитие национальной культуры, театрального, кино- и музыкального искусства, журналистики, культурно-просветительских учреждений, создание высокохудожественных произведений, подготовку и воспитание талантливой плеяды молодых творческих работников, за многолетний добросовестный труд, высокое исполнительское и профессиональное мастерство, постановил присвоить нижеперечисленным деятелям культуры и искусства, творческим работникам страны почётные звания Туркменистана:

почётное звание «Народный артист Туркменистана»:

старшему преподавателю кафедры туркменской музыки Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Аннамырадову Аннасеиту Атаевичу,

жителю села Бабаарап генгешлика Бабаарап Геоктепинского этрапа Ахалского велаята, музыканту Газакову Дурдымырату,

заместителю директора по учебно-воспитательной работе детской школы искусств Дашогузского велаята Назаровой Алмагуль Какабаевне,

артистке Туркменабатского городского культурного центра Лебапского велаята Рахмановой Дилбер Джепбаркулыевне;

почётное звание «Народный художник Туркменистана»:

члену Союза художников Туркменистана, вольному художнику Ишангулыеву Ишангулы Довлетовичу;

почётное звание «Заслуженный деятель культуры Туркменистана»:

директору художественно-декоративного и бутафорского отдела Государственного русского драматического театра имени А.С.Пушкина Прадан Татьяне Яковлевне,

начальнику Лебапского велаятского управления культуры Сарыеву Гурбандурды Тахировичу;

почётное звание «Заслуженный артист Туркменистана»:

тренеру группы национальных конных игр «Galkynyş» Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Хозяйственного управления Управления делами Аппарата Президента Туркменистана, мастеру сцены группы джигитов «Türkmen» творческой группы Государственного цирка Туркменистана Гурбангулыеву Сердару Ходжакулыевичу;

почётное звание «Заслуженный бахши Туркменистана»:

концертмейстеру военного оркестра «Göreldeli» воинской части № 20016 Вооружённых Сил Туркменистана Рахманову Рахману Оразнепесовичу;

почётное звание «Заслуженный деятель искусства Туркменистана»:

главному руководителю Туркменского государственного кукольного театра Ходжаеву Нурберды Алтыевичу,

преподавателю отдела народного танца Туркменской государственной специальной музыкальной школы имени Данатара Овезова при Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой Гурбановой Нурнабат Чарыевне,

члену Союза художников Туркменистана, вольному художнику Мухаммедову Бабамырату.